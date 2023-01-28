دون وقوع إصابات.. فلسطيني يطلق النار قرب مطعم في الأغوار

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق نار قرب مطعم في منطقة الأغوار دون إصابات وقوات من الجيش والشرطة تمشط المنطقة.

كما قال جيش الاحتلال، إن عملية إطلاق نار قرب مطعم في الأغوار تمت دون وقوع إصابات، والبحث جار عن منفذ الهجوم.

وأفادت مصادر عبرية، أن عملية إطلاق النار نحو مطعم للمستوطنين جنوب أريحا تمت عن طريق فلسطيني، لكن تعطلت بندقيته، ثم نجح بالانسحاب بسلام من المكان.

وكانت قد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الشرطة الإٍسرائيلية تطالب أصحاب الأسلحة المرخصة بحملها في أعقاب هجمات القدس.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية بعد هجومي القدس.

وكانت أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت الطوارئ ورفع حالة التأهب للقصوى، مؤكدة اعتقال 42 شخصًا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.