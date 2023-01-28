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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

الناتو
الناتو

أدان حلف شمال الأطلنطي (الناتو) الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة أذربيجان في إيران، وأسفر عن مقتل موظف بالسفارة وإصابة اثنين آخرين، حسبما أفاد خافيير كولومينا، الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو في القوقاز وآسيا الوسطى اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء ترند الأذرية عن كولومينا قوله على حسابه الرسمي على تويتر :" أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية غير مقبولة، تعازينا لأسر الضحايا ووزارة الخارجية الأذربيجانية".

يذكر أن رجل يبلغ من العمر 50 عامًا قاد سيارته أمس إلى المبنى الإداري للسفارة الأذرية في إيران حيث أطلق النار من بندقية كلاشنيكوف على نقطة أمنية، مما أدى إلى مقتل رئيس جهاز الأمن وإصابة اثنين من حراس السفارة.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن الهجوم "عمل إرهابي" وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي".

وكتب علييف أمس على تويتر "أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران".
 

حلف شمال الاطلنطي سفارة أذربيجان في إيران ايران بندقية كلاشنيكوف

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