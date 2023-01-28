عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب اختلاف ملامحها.. شاهد| دنيا بطمة تثير الجدل

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تألقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، فى صور جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت بطمة في الصور بإطلالة أنثوية جريئة، مرتدية فستان مجسم باللون الأسود، كما اعتمدت مكياجاً صاخبا غير ملامحها، مع تسريحة شعر مميزة أبرزت ملامحها. 


أحدث أعمال دنيا بطمة

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.


وقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية تحمل عنوان "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.

 
وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠١١٩
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠١١٩
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠٥١
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠٥١
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠٢٧
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠٢٧
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠١٤
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠١٤
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠٠٥
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٧٠٠٠٥
جلسة تصوير اعمال دنيا بطمة دنيا بطمة أغنية جديدة فيديو كليب اطلالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

شقيق ضحية الشرطة في كاليفورنيا: ضربوه حتى الموت واتمنى نفس المصير لقاتليه الخمسة

أحمد موسى: رويترز أكدت تراجع الدولار 6 جنيهات في هذا التوقيت

بعد إطلاق النار في أريحا.. جيش الاحتلال يغلق المدينة ويبحث عن المنفذ

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بكتيبة ثالثة

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

متحدث الحكومة: الأسعار تنخفض تدريجيًا.. والدولار متوفر للمستوردين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمعرفة المغشوش من الأصلي | سلعة جديدة بعد النسكافيه تحت الاختبار ..صور

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

الإسرائيليون لصوص.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال يكشفها مقطع فيديو| شاهد

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ