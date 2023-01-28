بسبب اختلاف ملامحها.. شاهد| دنيا بطمة تثير الجدل

تألقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، فى صور جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت بطمة في الصور بإطلالة أنثوية جريئة، مرتدية فستان مجسم باللون الأسود، كما اعتمدت مكياجاً صاخبا غير ملامحها، مع تسريحة شعر مميزة أبرزت ملامحها.



أحدث أعمال دنيا بطمة

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.



وقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية تحمل عنوان "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.



وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.