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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن المستكاوي للشاب المقبل على الزواج: كبر دماغك وبلاش تكشف علاقاتك السابقة

حسن المستكاوى
حسن المستكاوى

وجه الكاتب الصحفى والناقد الرياضى "حسن المستكاوى" نصيحة هامة للشباب المقبلين على الزواج، وكذا المتزوجين. 

وأضاف المستكاوي خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"قائلا:" كبر دماغك فى الحياة الزوجية وبلاش تقف قدام كل حاجة".

وأكد حسن المستكاوى، أن مسؤوليات الحياة بالنسبة للمرأة أصبحت صعبة حيث قد تكون المرأة عاملة، ومسؤولة عن المنزل وتربية الأطفال واحتياجاتهم فى المدرسة والنادى.

وحذر حسن المستكاوي، الشباب المقبلين على الزواج من التحدث عن علاقاته السابقة امام زوجته، معقبا:" ما تعملش كدة هيطلع على دماغك فى الآخر".

كتاب جديد 

صدر مؤخرًا كتاب "خيال زوج" للكاتب الكبير حسن المستكاوي، عن دار الشروق للنشر والتوزيع.


يقول حسن المستكاوي عن الكتاب:

«أنا حسين عبد الرحمن الإسناوي، متزوج من مها سعيد كمال؛ ورزقنا الله بثلاثة أبناء؛ عبد الرحمن؛ عبد الله؛ وابني الثالث انتصار؛ واسمه له حكاية، وهي واحدة من حكايات 35 سنة زواجًا، بكل مراحل تلك الشركة التي لا تخلو من الشد والشد والشد، وبعض الجذب.. وبطبيعة الحال نتفق في أشياء كثيرة لكننا نختلف في أشياء... لكن من نقاط عدم الاتفاق أني دقيق، وأعترف بأني غير رقيق. أعشق التفاصيل وأهتم بها وأحسب حساب كل شيء، ولذلك أرى في عين مها زوجتي أحيانا نظرة شفقة. أو هي بمعنى أدق نظرة العاقل للمجنون.. لكنني كما نصحني يومًا حماي سعيد كمال؛ والد مها: كبّر دماغك!

الاطفال الشباب تربية الاطفال الحياة الزوجية الزواج

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