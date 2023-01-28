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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية تناقش تفعيل قانون الزراعات التعاقدية | غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى غداً الاحد - مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصري، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره في توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلاً عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.

من ناحية أخرى تناقش اللجنة في نفس الاجتماع ، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تسهيل إجراءات دخول وتسجيل أصناف تقاوي عباد الشمس المستوردة ،واعتماد شهادات التسجيل لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيوت والأعلاف.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن إعادة النظر في تطبيق الدورة الزراعية للمساهمة في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

لجنة الزراعة بمجلس النواب طلبات الإحاطة محاصيل الأعلاف وزارة الزراعة الزيوت

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