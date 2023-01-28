الفائز بـ مليون جنيه من البريد : مستني اتصال باستلام المبلغ

كشف عبد الله عبد المعتمد محمد ابن محافظة المنيا تفاصيل فوزه في السحب السنوي لهيئة البريد بمبلغ "مليون جنيه ".

وقال عبد الحليم خلال مداخلة مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أنه تلقى اتصال مسؤولي البريد وتم ابلاغه بفوز بـ “مليون جنيه” خلال السحب، لافتا إلى أنه تقدم للمسابقة قبل اشهر.

لم يستلم الفلوس

ولفت عبد الله عبد الحليم إلى أنه توقع أنه يتعرض لمحاولة نصب الكتروني وبعد عدة اتصالات مع مسؤولين تأكد أن الأمر حقيقى.

وأكد عبد الله عبدالمعتمد إلى أنه حتى الآن لم يحصل على المليون جنيه رسميا ومازال فى انتظار اتصال من المسؤولين، معقبا:" لسه مخدتش حاجة".