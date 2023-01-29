بشرى للمصريين بشأن الدولار.. يهبط 6 جنيهات قريبا وهذا سعره الآن بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لليوم السادس على التوالي في البنوك، في الوقت الذي توقع فيه خبراء اقتصاد محليون ودوليون عن تراجع الأخضر مقابل الجنيه بحوالي 6 جنيهات من أعلى سعر وصل إليه بحلول شهر يونيو القادم.

وحاليا فقد الأمريكي حوالي 2.31 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إذ سجل اليوم 29.74 جنيه في البنوك الحكومية.

وبحسب توقعات مجموعة من خبراء الاقتصاد، فإن هناك أنباء سارة حول سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة تحديدا بداية من شهر 6 المقبل بحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز.

وكشف الاستطلاع عن انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري بحلول يونيو 2023، إلى 26.24 أمام الجنيه بنهاية يونيو 2023، وإذا تحقق ذلك سيكون فقد الدولار ما يقرب من 6 جنيهات (حوالي 5.81 تحديدا(.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين في خطابه خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية الخميس الماضي 19 يناير ، بخصوص انتهاء مشكلة الدولار.

وكشف الرئيس السيسي، عن تمكن الدولة من تدبير العملة الصعبة قائلا: “بعزيمة وفهم وصبر الشعب المصري استطاع تجاوز الظروف الصعبة، خلال الشهور الماضية كانت هناك مشكلة في الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ”.

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الدولار

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك المحلية بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه الأربعاء 11 يناير .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-01- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر استقرارا، ووصل إلى 29.74 جنيه للدولار الواحد بعد ما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء 11 يناير في البنك الأهلي.

الدولار

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية، حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 29.92 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بالبحث عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.82 جنيه للشراء و 29.92 للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

العملات مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر استقرارا محليا بعد ارتفاع عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وسجل أعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29.94 جنيه، وبنك قناة السويس 29.84 للشراء و 29.94 للبيع.

العملات مقابل الجنيه

العملات مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.74 جنيه للشراء و”29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.74 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.84 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

العملات مقابل الجنيه

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.74 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.94 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.74 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.84 جنيه للبيع.

العملات مقابل الجنيه

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.94 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الأمريكية في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارًا بعد عدة قفزات مُتتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.84 جنيه للشراء 29.94 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجّل 29.84 جنيه للشراء، و 29.94 جنيه للبيع .

العملات مقابل الجنيه

أسعار الدولار عالميًا

وهبطت العملة الأمريكية على المستوى العالمي، خلال الأيام الماضية إلى مستويات متدنية لم تصل إليها منذ 9 شهور، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس الأمريكي أمام 6 عملات رئيسية .

واستقر الأخضر بحسب مؤشر الدولار، أمام باقي العملات اليوم ليسجل 101.92 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

وفي نفس الوقت يترقب فيه المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر الأيام الحالية

وهبوط مؤشر الدولار، بفعل بيانات كشفت عن انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية جائحة كورونا، مما دعم توقعات إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

الدولار

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية خلال العام الماضي 2022، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.