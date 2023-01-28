أزمة تواجه الدولار الأمريكي عالميا.. توقعات بانخفاض حاد للأخضر|ومفاجأة في سعره محليا

يبدو أن الدولار الأمريكي "الأقوى بين العملات"، قد يواجه أياما صعبة خلال الفترة المقبلة - بحسب توقعات عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

هبوط تدريجي للدولار الأمريكي

وأفادت توقعات خبراء بنك Wells Fargo - بأن الدولار الأمريكي قد بدأ مساره الهبوطي بالفعل والذي قد يستمر حتى العام المقبل 2024، مع الإشارة إلى أن أداء النمو الاقتصادي النسبي فضلا عن توقعات قرارات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة أصبحت أقل دعما لتحركات الدولار الأمريكي.

وأكد محللو البنك، أن قيمة الدولار الأمريكي ستواصل في الانخفاض بشكل تدريجي مع دخول اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في حالة الركود خلال النصف الثاني من هذا العام، لكن البنك الفيدرالي الأمريكي ما زال مترددا بشأن خفض أسعار الفائدة بوقت مبكر.

وتابع الاقتصاديون بأنه قد يتسارع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في العام المقبل؛ حتى في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة، نظرا لأن الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بقوة اعتبارا من من أوائل العام المقبل.

يذكر أن مجموعة من الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري الكندي، توقعوا في وقت سابق أن الدولار الأمريكي سيشهد ضعفا ملحوظا طوال هذا العام.

وأشاروا إلى أنه قد يترفع الدولار الأمريكي بعض الشيء، ولفترة مؤقتة، بفعل البيانات الاقتصادية الأمريكية المحتملة، والتي من المرجح أن تدعم استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التشديد النقدي لفترة أطول، علما بأن توقعات السوق أشارت في الوقت الحالي لقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط في اجتماعه المقبل.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

واستقرت أسعار الدولار الأمريكي محليا مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في ختام تعاملات الأربعاء 25 يناير، قبل بدء إجازة رسمية في مصر الخميس 26 يناير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، وذكرى ثورة 25 يناير الـ12.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات يوم الأربعا 25 يناير، بحسب البنك المركزي، 29.82 للشراء، و29.92 للبيع، وذلك قبل عودة البنوك من الإجازة غدا الأحد 29 يناير.

وأكد عدد من خبراء الاقتصاد المصري، أن تحرك قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، جاء نتيجة التكالب على الدولار واستخدامه للمضاربة في السوق السوداء مما رفع من قيمته مقابل الجنيه بزيادة عن القيمة الحقيقة التي كشفت عنها عدة مؤسسات مالية.

وعملت الحكومة والبنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية على اتخاذ مجموعة من القرارات التي كان تهدف بشكل كبير للسيطرة على السوق السوداء والمضاربات التي تحدث على الدولار وساهمت في تعزيز قيمته مقابل الجنيه.

توقعات بانخفاض سعر الدولار

من جانبه أكد الدكتورة مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي، أن خبراء اقتصاديين أكدزا لرويترز أنه مع انخفاض حجم الطلب على العملة الأجنبية سينخفض سعر الدولار.

وقال بدرة، إنه متوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة في مصر، مؤكدا أنه مع نهاية مارس متوقع أن يتم الحد من التضخم في معظم دول العالم.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي بدأ ينعكس على سعر الصرف، مؤكدا أن السوق السوداء انتهت والسعر بالبنوك أصبح أكثر مرونة، ويؤكد أن هناك قدرة على جذب العملة الأجنبية لمصر.

وأشار بدرة - إلى أن الإفراج عن الواردات بالجمارك، ساعد على أن يكون هناك حلول لتوفير العملة الأجنبية.