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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة.. الكاف يعلق علي صفقة القندوسي للأهلي.. والزمالك يعلن موعد إعلان الصفقات.. ورسالة صوتية من رئيس وفاق سطيف لـ مرتضي منصور

نشرة الرياضة
نشرة الرياضة

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 29-1-2023  والتي شهدت كشف تفاصيل كثيرة عن انضمام أحمد القنجوسي لاعب وفاق سطيف إلي النادي الأهلي وحقيقة مفاوضاته مع الزمالك.

 

 

تشكيل الزمالك وفيوتشر المتوقع لمباراة اليوم في الدوري

يستضيف نادي الزمالك منافسه فيوتشر اليوم على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .


رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

دعم الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” الجزائري أحمد القندوسي المنضم حديثا للنادي الأهلي قادما من نادي وفاق سطيف خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

 

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن صفقة جديدة يستعد النادي الأهلي لإجرائها في مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان الزمالك صفقتين من العيار الثقيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد إعلان نادي الزمالك صفقتين قويتين خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

 

خالد الغندور: القندوسي ليس أفضل من بنشرقي

كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك عن حديث جمع بين شيكابالا قائد الفريق الأول وأحمد القندوسي قبل انضام الأخير للنادي الأهلي .

 


تضم لاعب سابق ورجال أعمال.. الإعلان عن لجنة إدارة الإسماعيلي اليوم

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة لإدارة النادي الإسماعيلي بعد استقالة مجلس الإدارة بقيادة يحيى الكومي.

 

قرار عاجل من الخطيب بشأن مشاركة القندوسي في كأس العالم

قرر النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ترك احمد القندوسي المنضم حديثا للفريق الاول لكرة القدم للمشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين .


 

صحفي جزائري يكشف سبب فشل انضمام القندوسي للزمالك

أشاد سليم شجعار، صحفي بقناة البلاد الجزائرية، بصفقة انتقال أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري لصفوف النادي الأهلي.

 

دفع 50 ألف دولار للإدارة.. بابا فاسيليو يكشف أسباب رحيله عن غزل المحلة

كشف القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني الجديد لنادي البنك الأهلي، عن أسباب رحيله عن غزل المحلة، رغم العروض الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته.

 

مرتضى منصور يكشف تفاصيل رسالة صوتية من رئيس وفاق سطيف بشأن صفقة الأهلي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه عرض عبدالحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري ، بشأن ضم احمد قندوسي لاعب الفريق المنضم حديثا إلي النادي الأهلي .

 

الشباب والرياضة: ما قاله كلاتنبرج غير صحيح 100٪ ونحصن قرارات اتحاد الكرة

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن كل ما قاله الخبير الإنجليزي، مارك كلاتنبرج، عن أزمته مع الاتحاد المصري للكرة، غير صحيح بنسبة 100%.


خالد الغندور يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع القندوسي وحديثه مع شيكابالا
كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك عن حديث جمع بين شيكابالا قائد الفريق الأول وأحمد القندوسي قبل انضمام الأخير للنادي الأهلي .

 

حارس سيراميكا كليوباترا على رأس اختيارات «ميكالي» استعدادًا للأولمبياد

انضم علي الجابري حارس مرمي سيراميكا كليوباترا، إلي قائمة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا للمباراة الودية أمام الجابون .

 


قرار عاجل من الأهلي بشأن مشاركة القندوسي في كأس العالم للأندية

قرر النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ترك احمد القندوسي المنضم حديثا للفريق الاول لكرة القدم للمشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين .

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تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

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