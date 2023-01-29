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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو صادم يرصد الواقعة| 40 قتيلا في حادث اصطدام حافلة بباكستان

حادث اصطدام حافلة
حادث اصطدام حافلة

أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلاً عن مسؤولين أن 40 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن سقطت حافلة ركاب في وادٍ في حي لاسبيلا في بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وحسب ما نقلته صحيفة “داون” الباكستانية نقلًا عن مساعد مفوض لاسبيلا، حمزة أنجوم، فإن حافلة الركاب التي كان على متنها قرابة 48 راكبًا، كانت متوجهة من كويتا إلى كراتشي.

وأضاف "بسبب السرعة، اصطدمت الحافلة بعمود جسر بينما كانت تستدير بالقرب من لاسبيلا. وانحرفت السيارة بعد ذلك في واد ثم اشتعلت فيها النيران.

ولفت إلى أنه تم إنقاذ 3 أشخاص، بينهم طفل وامرأة، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

في غضون ذلك، قال سعد إدهي من مؤسسة إدهي إنه تم انتشال 17 جثة من موقع الحادث حتى الآن.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مشاهد من نقل فرق الإنقاذ للجثث من موقع الحادث.

باكستان بلوشستان حافلة ركاب حافلة جسر

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