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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض هدف الأهلي في الانتقالات الشتوية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، أن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يسعى للتعاقد مع لاعب فريق أسوان أحمد بلحاج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على الدوري.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: "فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع نظرائهم بنادي أسوان من أجل ضم المغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق الأسواني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع أن الزمالك يتفاوض علي ضم احمد بلحاج، مشيرا إلي ان هناك ناديا من منتصف الجدول يتنافس مع الزمالك علي ضم بلحاج، لافتًا إلي أن نادي اسوان سيوافق علي بيع اللاعب لأعلي سعر نظرًا لاحتياج النادي للفلوس.

وسيأتي تعاقد الزمالك مع بلحاج هدف الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية، ردًا على صفعة تعاقد الأهلي مع أحمد القندوسي والذي كان يفاوضه الأبيض لكن المفاوضات لن تكتمل.

وأعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، توصله لاتفاق مع الأهلي، بشأن انتقال أحمد القندوسي للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري”.

وأضافت الصفحة الرسمية للنادي الجزائري، “ تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق و تتمنى له التوفيق في مشواره الكروي”.

وكان القندوسي قريبًا من الانتقال لصفوف الزمالك الغريم التقليدي للأهلي، إلا أن الصفقة لن تكتمل، لينتقل اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر. 

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