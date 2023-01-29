بث مباشر | مؤتمر صحفى لـ السيسي ورئيس أرمينيا

فى خدمة مميزة نعرض بث مباشر لـ المؤتمر الصحفى لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أرمينيا.

شهد الرئيس السيسي ورئيس أرمينيا توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية.

حيث قام وزير الخارجية سامح شكري، بالتوقيع على مذكرة، مع وزيرة من أرمينيا.

وكان قد صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا الصديقة هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.



وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس سيلتقى فى ارمينيا بـ "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، و"فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.