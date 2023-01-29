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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة التوقيت.. ناقد رياضي: الأهلي خطف "قندوسي" من أمام أبواب الزمالك| فيديو

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

كشف محسن لملوم الناقد الرياضي، كواليس انتقال اللاعب الجزائري أحمد القندوسي إلى النادي الأهلي، موضحا أن القندوسي لاعب متميز وهو موهبة صاعدة.

وقال «لملوم»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة مُقدّمة برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي عبر قناة «صدى البلد»: الأهلى أخذ القندوسي من أبواب نادي الزمالك، والمفاجأة في توقيت الصفقة.

وأوضح الناقد الرياضي، أنه بنسبة كبيرة أن أحمد القندوسي لا يشارك في صفوف الأهلي الآن في كأس العالم للأندية لإنه منضم حديثا للفريق، مؤكدا أن الأهلي بحاجة إلي مهاجم رأس حربة في التوقيت الحالي.

 

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