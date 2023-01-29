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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تهديده .. مخرج فيلم Gandhi Godse Ek Yudh يطلب الحماية

الفيلم الهندي Gandhi
الفيلم الهندي Gandhi Godse Ek Yudh

بدأت دور العرض المصرية، خلال الأسبوع الماضي في عرض الفيلم الهندي Gandhi Godse Ek Yudh، رغم حملة الانتقادات ضده بالهند ومحاولات منع عرضه .

الفيلم يتناول حرب الأيديولوجيات والأفكار التي تسببت في العديد من الكوارث في الهند ما بعد الاستقلال في الفترة ما بين عامي 1947 و 1948، مع عرض لمحة قوية عن الفترة المضطربة التي أعقبت تقسيم الهند، من خلال افتراضية خيالية يقدمها مخرج الفيلم وكاتبه راجكومار سانتوشي، ففي الفيلم يحمل "ناتهورام جودسي" – من دعاة القومية الهندوسية- السيد مهاتما غاندي -مؤسس جمهورية الهند الحديثة- المسئولية عن تقسيم الهندوس، ليطلق النار علي غاندي في 30 يناير 1948، ولكنه ينجو من الهجوم عليه بأعجوبة، ويبدأ غاندي في حركته "جرام سواراج" لإلهام القري نحو الإعتماد علي الذات، مع تسليط الضوء على كتابات جودسي، الذي يتلاعب بالمشاعرالعامة ضد غاندي الذي تسبب في إثارة ضجة داخل الحكومة مما يؤدي إلي إعتقال غاندي ليلتقي لاحقًا بمن قام بإغتياله "جودسي" في السجن، وتؤدي محادثتهم إلى نقاش حاد بينهما، وكيف انتهى الأمر بكارثة بينهما.

وقال المخرج راجكومار سانتوشي، الذي عاد إلى الانتاج بعد توقف طويل دام 9 سنوات، "هناك الكثير من المزاعم بشأن السيد غاندي حيث يتهمه الناس بأشياء مختلفة ولم تتح له فرص كافية لشرح وجهة نظره، وبالمثل، فإن جودسي، الذي أطلق النار على غاندي، أدلى بإفادة مطولة في المحكمة، ولكن لسوء الحظ، تم قمع صوته".

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وأضاف "لم يعرف الناس أبدًا بنواياه، لذلك اعتقدت أنه من المهم جدًا لجيل اليوم أن يعرف وجهة نظر كل من غاندي وجودسي، فهذا الفيلم عبارة عن منصة حيث أقوم بالتحدث وجهًا لوجه حتى يتمكنوا من التحدث عن أيديولوجياتهم، ويمكنهم أن يتناقشوا ويتجادلوا، وأنا متأكد من خلال مشاهدة الفيلم، أن الناس سيفهمون افكار السيد غاندي بشكل أفضل وسيتعرفون أيضًا على جودسي الحقيقي".

كان الكونجرس الهندي قد سعي إلى حظر الفيلم في ماديا براديِش، كما تلقي الفيلم العديد من الإنتقادات من اتباع غاندي ومن الهندوس أيضا، وأكد المخرج أنه خلال المؤتمر الصحفي للفيلم بحضور فريق الهمل، قاطعه مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة، كما تلقي عدة تهديدات من بعض الأشخاص المجهولين يطلبون منه إيقاف عرض الفيلم أوالترويج له، مشيرا إلي أنه  شعر بعدم الأمان وأقر أن الضرر الجسيم والإصابة قد يلحقان به أوبأفراد عائلته وطالب بتوفير الحماية له ولفريق العمل عائلتهم. 

وعلي الرغم من كل تلك الإنتقادات حول تفاصيل قصة الفيلم والسيناريو الخاص به، ولكن النقاد أشادوا بل ومدحوا الأداء والمؤثرات البصرية والتصوير والمكياج وكل عناصر العمل، الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف راجكومار سانتوشي وشاركه في الكتابة أصغر واجهات، وبطولة ديباك أنتاني وتشينماي ماندلكار وتانيشا سانتوشي وأنوج سايني وباوان شوبرا وشاراد سينج، ويتم عرضه في سينما زاوية ومدينتي وداندي مول وVOX ألماظة مول العرب.

الفيلم الهندي Gandhi Godse Ek Yudh الرئيس عبدالفتاح السيسي Gandhi Godse Ek Yudh المخرج راجكومار سانتوشي Arts Entertainment

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