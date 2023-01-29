عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السجن والعزل بانتظارهما.. أبرز الاختلافات بين تعامل بايدن وترامب مع الوثائق السرية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

عندما كشفت وزارة العدل الأمريكية في 21 يناير أن محققيها قد عثروا على وثائق سرية في منزل جو بايدن في ديلاوير، كان هناك غضب وخاصة في دوائر الحزب الجمهوري فلم يضيعوا أي وقت في المطالبة بمزيد من التحقيق فيما يبدو أنه سوء التعامل مع الوثائق السرية.

ورأى الجمهوريون فرصة مزدوجة في تعامل الرئيس الأمريكي الغامض مع ما يقال إنه عدد صغير من الأوراق من أيامه كنائب للرئيس.

ويأمل كثيرون في الحزب الجمهوري في أن يؤدي ذلك أيضا إلى تخفيف الضغط عن تحقيق مماثل ظاهريا مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويُزعم أن ترامب أخذ آلاف الوثائق السرية إلى منزله في فلوريدا، مار ألاجو، عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021 - وهي مسألة تخضع لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2022.

وتم العثور على وثائق سرية بحوزة كل من الرئيس الحالي وسلفه المباشر بينما كان ينبغي تمريرها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية "نارا". وهذا هو القانون الأمريكي منذ إقرار قانون السجلات الرئاسية في عام 1978، والذي ينص على أن أي سجلات أنشأها أو يتلقاها الرئيس كجزء من واجباته الدستورية أو القانونية أو الاحتفالية هي ملك للحكومة الأمريكية، على أن تديرها الإدارة.

مصير ترامب وبايدن بعد العثور على الوثائق

ونتيجة لذلك، عين المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في تصرفات وتعامل كل رئيس.

وفي قضية ترامب، تم تعيين جاك سميث، المدعي العام المهني الذي تتميز سيرته الذاتية بمجموعة من الإنجازات بما في ذلك إدانة أعضاء العصابات بقتل رجال شرطة نيويورك، ومحاكمة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي، ورفع قضايا جرائم الحرب في لاهاي.

وللتحقيق في قضية بايدن، تم تعيين روبرت هور، المدعي العام الأمريكي في ولاية ماريلاند خلال إدارة ترامب وهو الآن شريك في التقاضي في شركة محاماة كبيرة في واشنطن.

وفي حين أن جارلاند ليس لديه سلطة توجيه اتهام إلى رئيس في منصبه، يمكن للكونجرس الأمريكي عزل بايدن إذا تبين أن أفعاله "جريمة كبيرة وجنحة".

لكن في حالة ترامب، إذا تبين أنه انتهك قانون السجلات الرئاسية بعد تركه منصبه، فقد يواجه غرامة أو حتى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.


مقارنة بين تعامل بايدن وترامب مع الوثائق


سارعت وسائل الإعلام الأمريكية إلى مقارنة تصرفات بايدن بأفعال ترامب لكن حتى الآن، يبدو الوضع مختلفا جدا.

ففي حالة بايدن، وجد المحققون عددا صغيرا جدا من الأوراق - على ما يبدو من سنته الأخيرة كنائب للرئيس - في منزله وفي مركز بن بايدن، وهو مركز أبحاث أسسه الرئيس في واشنطن العاصمة.

لم يتم الكشف عن عدد الوثائق الموجودة أو مستوى تصنيفها.

وبمجرد اكتشافهم، سلمهم فريق بايدن إلى  إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية وتعاون مع السلطات منذ ذلك الحين، ودعوا بشكل استباقي إلى البحث عن ممتلكات بايدن.

ومن المثير للاهتمام، أنه تم العثور على مخبأ لأوراق مماثلة في منزل نائب رئيس ترامب، مايك بنس في ولاية إنديانا.

بسبب الوثائق السرية.. بايدن يقدم "هدية مذهلة" لـ ترامب

ترامب يبدأ حملته الانتخابية بهجوم لاذع على بايدن |فيديو

وهذا يتناقض تماما مع ترامب، الذي غادر البيت الأبيض ومعه آلاف الصفحات من الوثائق السرية. ومن بين الدفعة الأولى التي استعادتها إدارة المحفوظات بعد عام من اكتشافها، كانت هناك وثائق وصفتها أمينة المحفوظات الوطنية ديبرا ستيدل وول على أنها: معلومات أمن قومي مصنفة، تصل إلى مستوى السرية القصوى وتتضمن معلومات مجزأة حساسة ومواد خاصة ببرنامج الوصول.

وبدلاً من الإذعان لمطالب "نارا" بموجب القانون، رفض ترامب إعادتها، واضطر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مداهمتها من قبل الدولة لاستعادتها، قبل أن يخضع للمحاكمة لشهور لاحتفاظه بها. وليس من الواضح لماذا أخذ ترامب هذه الوثائق.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أنه كان يحاول أن يسعي لتحقيق مكاسب مالية باستخدام الوثائق في تعاملات ما بعد الرئاسة.. ومن المحتمل أيضا أنه ربما كان يحاول الحفاظ على سمعته قبل إطلاق محاولته الثالثة للرئاسة.


زلة سياسية واحدة لـ بايدن


وحتى الآن، هناك إجراءان مختلفان تماما تجاه أخر اثنين من شاغلي المنصب في البيت الأبيض. ومع ذلك، على الرغم من إصرار بايدن على متابعة العملية، فقد ارتكب زلة سياسية واحدة حاسمة يمكن أن تلاحق ما تبقى من فترة ولايته أولى في المنصب.

وتعود زلة بايدن إلى 2 نوفمبر من العام الماضي، حيث وجد محامو بايدن الشخصيون الدفعة الأولى من الوثائق السرية من عهد أوباما وبايدن مقفلة في مكتب استخدمه بايدن منذ ترك منصبه. وأبلغوا "نارا" في اليوم نفسه، وحصل مسؤولوها على الأوراق في اليوم التالي.

وكان هذا قبل خمسة أيام من الانتخابات النصفية الحاسمة في الولايات المتحدة - ومع ذلك ، لم يعلن بايدن عن الاكتشاف حتى 9 يناير 2023.

وقد فشل الحزب في تحقيق المكاسب الهائلة التي كان يتوقعها في الانتخابات النصفية، وشعر بالإحباط من عودة ترامب الباهتة إلى مسار الحملة الانتخابية.

ومن غير المرجح أن يواجه بايدن اتهامات بشأن الوثائق التي تم العثور عليها حتى الآن لكن اكتشاف أي مخابئ للوثائق سيكون ضارًا للغاية للرئيس. وهذا هو آخر شيء يحتاجه الديمقراطيون إذا كانوا يخططون لخوض انتخابات 2024.

واشنطن ترامب دونالد ترامب الحزب الجمهوري البيت الأبيض بايدن جو بايدن ترامب وبايدن الرئيس الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة العدل الامريكية الرئيس السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض لاعبًا مغربيًا في الانتقالات الشتوية

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

قرار عاجل من وزير التموين ضد المخابز بسبب صرف الخبز

موضوعات متعلقة

دعاء مولد النبي.. هذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: 7 مجربات تجعلك ترى رسول الله

بالكيرلي.. ندى موسي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

200 طائرة و2000 مدفع وإسقاط ثلث طائرات العدو|49 عامًا على نصر أكتوبر

عوائد الأمن والاستقرار.. 700 مليار جنيه استثمارات بـ سيناء ومدن القناة.. إنفوجراف

سخروا مني.. ندى موسى: أرفض أداء أدوار الرقص في أعمالي الفنية

من 5 محاور.. الحكومة تكشف الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

الحكومة تكشف عن خطة عاجلة من 5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية 

ترشيحاتنا

السيسي يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

تدفق سياحي على سانت كاترين مع بدء إجازة نصف العام الدراسي

حريق بجوار مبنى المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر بمدينة نصر|صور

غدر بعمته وجوزها .. تفاصيل صادمة بحادث الإسكندرية

زي أمك.. محمد هنيدي يداعب ماجد الكدواني بهذه الصورة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب حظر السجائر الاليكترونية يثير الذعر على الفيسبوك

هات فلوس.. طفل يضرب والده وهجوم حاد على الأب| إيه القصة؟

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فين باقي البنطلون.. سمر يسري تتعرض لهجوم ناري بسبب إطلالتها الجريئة

فيديو

ماذا قالت نبيلة مكرم عن ابنها المتهم بقتل شابين في أمريكا؟ فيديوجراف

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

تراجع الدولار ومفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد| تفاصيل

موعد عودة سقوط الأمطار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ