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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل مميزة.. كل ما تريد معرفته عن وظائف قطار تالجو

قطار تالجو
قطار تالجو

يسعى الكثير من المواطنين إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا مميزا، وعليه فإن هناك فرصة مميزة، حيث أعلنت شركة السكة الحديدية للخدمات المتكاملة، عن وظائف شاغرة بشركة السكة الحديدية 2023.

فرص عمل بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

وتتوافر فرص عمل السكة الحديدية بقطارات “تالجو”، وذلك استعدادا لتشغيلها بالوجه القبلي، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

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وتتضمن وظائف السكة الحديدية ما يلي:

- تتوافر فرص عمل قطارات تالجو كوظيفة قائد طاقم للقطار.

- أعلنت السكة الحديدية عن حاجتها إلى مشرف أمن غرفة المراقبة.

- الحاجة إلى فرد أمن.

- الحاجة إلى عامل نظافة وأفراد تدخل سريع.


شروط التقديم في وظائف قطار تالجو

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف قطار تالجو، والتي تشمل ما يلي:

- يشترط أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى أو محافظات «أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان».

- ألا تقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 21 عاماً ولا تزيد على 42 عاماً.

- أن يكون المتقدم أنهى الخدمة العسكرية أو حاصلا على الإعفاء النهائي منها، ويفضل أن يكون لديه خبرة بأعمال النظافة والأمن.

المؤهلات العلمية المطلوبة لوظائف قطار تالجو

وتتضمن المؤهلات المطلوبة على الوظائف المعلنة فى قطار تالجو على حسب الدرجة الوظيفية ما يلي:

- قائد طاقم القطار يجب أن يكون حاصلا على «مؤهل عالٍ مناسب».

- مشرف أمن غرفة المراقبة يجب أن يكون حاصلا على «مؤهل عالٍ مناسب».

- فرد أمن: تتضمن المؤهلات الوظيفة «مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالٍ».

- أفراد تدخل سريع: تشمل المؤهلات المطلوبة فى المتقدم لشغل تلك الوظيفة «مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالٍ - خبرة في أعمال الحراسة ويتمتع بلياقة بدنية عالية».

طريقة التقديم علي وظائف شركة السكك الحديدية

يمكن للراغبين فى الحصول على وظائف قطار تالجو  التوجه إلى مقر الشركة بالمركز الرئيسي «ورش سكك حديد مصر- منطقة الفرز الشرابية - القاهرة مبنى شركة الخدمات المتكاملة».

كما يلزم على المواطن ملء استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية، لللتقديم لوظائف السكك الحديدية بقطارات تالجو.

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وتشمل مميزات وظائف السكك الحديدية التعاقد الفوري، فضلا عن الحصول على مرتبات وحوافز مجزية، وتأمينات اجتماعية وصحية، كما يحصل الملتخق بالوظائف المعلنة على زي للعمل، وتأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.

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