مشكلات صحية.. سبب تأجيل خروج حلمي بكر من المستشفى

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان حلمي بكر بعد تأخر موعد خروجه من المستشفى.

وقال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة، إن الملحن حلمي بكر كان من المفترض أن يغادر المستشفى منذ يومين ولكنه مصاب بـ"الكحة" ويعاني من بعض المشكلات الصحية البسيطة، ففضل الأطباء أن يظل يومين تحت عنايتهم للاطمئنان عليه.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، أن الملحن حلمي بكر سيغادر المستشفى خلال يومين، ما لم يطرأ أي جديد على حالته ولكن الوضع مطمئن، وفق رأي الأطباء المكلفين بعلاجه.

حلمى بكر

وكشف الموسيقار عاطف إمام قد كشف من قبل عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمى بكر والذى يمكث حاليا فى المستشفى.

وقال عاطف إمام : إن حلمى بكر حاليا بصحة جيدة وحالته مستقرة بعد الإصابة التى ألمت به منذ أيام حيث تعرض الى أزمة صحية شديدة نتيجة خلل فى وظائف الكلى وجسده كان ممتلئ بالماء.

وأضاف عاطف إمام : حاليا يمكث حلمى بكر فى المستشفى بالعناية المركزة ويخضع الى بعض الفخوصات والتحاليل للتأكيد على بعض الأمور الصحية حيث تم إعادة وظائف الكلى الى طبيعتها وهو حاليا بصورة جيدة.

وأوضح عاطف إمام : ان من المتوقع ان يغادر حلمى بكر غدا العناية المركزة وينتقل الى غرفة عادية يمكث فيها بعض الوقت للاطمئنان على حالته تمام وبعدها يغادر الى منزله.