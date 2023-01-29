تفاصيل إيقاف التعامل مع مرتضى منصور وموقف كيروش وكلاتنبرج .. بيان اتحاد الكرة

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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة لتداعيات بيان اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، والخاص بلجنة الانضباط عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد بمقر الاتحاد، وجاء القرار كالتالي:

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادىء العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

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وكان المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط والقيم باتحاد الكرة قد قرر الاعتذار عن الاستمرار فى منصبه والاكتفاء بالفترة التى قضاها داخل اللجنة .

وقال المستشار محمد عبده صالح فى بيان رسمى صادر عن لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم : " بالرغم مما شهدته البلاد من انجازات وتقدم فى جميع المجالات شهد به القاصى والداعى الا ان المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم ..وشهدت من بعض القائمين عليها تردى فى القيم والاخلاق وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضى الذى يؤدى واجبه فى حيده وتجرد بعيدا عن اى انتماء رياضى وتطبيق للوائح الاتحاد المصري والدولى .

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