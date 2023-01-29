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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. معسكر تدريبي لعشائر الجوالة حول إدارة الأزمات بسيدي غازي| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، المعسكر التدريبي لدرء المخاطر وإدارة الأزمات لعشائر الجوالة بمركز شباب المرابعين، بمشاركة 20 عضواً من أعضاء الجوالة والجوالات بمراكز شباب "دقميرة، زهران، الحلافى، الخادمية" لتدريبهم على مواجهة المخاطر وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ.
 

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر يقدم تدريب فرق الجوالة على استشعار بداية الأزمة والتحضير الجيد لإدارتها واستقراء الأحداث لإمكانية منع حدوثها، وكيفية التعامل مع الكارثة حال وقوعها والتفريق بين الأزمة والكارثة وأنواع الأزمات وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي من تخييم وإقامة المعسكرات بملاعب الهيئات التابعة وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.
 

شملت المحاضرة التخطيط الناجح والإدارة المثلى لمواجهة الأزمات والكوارث والحرائق واستخدام طفايات الحريق، إعداد خطة إدارة الأزمة والإخلاء في حالات الطوارئ، إعداد المخيمات الكشفية، الإسعافات الأولية، بإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية، عبد الفتاح الوكيل، منسق الجوالة والجوالات بالمديرية.

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إدارة الأزمات وزير الشباب كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب محافظ كفر الشيخ

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