مسعف ينقذ لاعب ابتلاع لسانه خلال مباراة في دوري الدرجة الرابعة|فما القصة؟

بطولة جديدة كتبها مسعف بفريق الاسعاف في محافظة المنوفية، حيث انقذ فريق الإسعاف المكون من المسعف وقائد سيارة الإسعاف لاعب كره قدم ابتلع لسانه خلال مبارة كرة قدم في دوري الدرجة الرابعة.

بدأت الواقعة كما يرويها المسعف عزت صقر أنه تلقي إخطارا بحضور مباراة كرم قدم بين فريقي الماي وبركة السبع ضمن مباريات الدرجة الرابعة باستاد غزل شبين الكوم.

واضاف أنه أثناء الشوط الثاني فوجئ بسقوط لاعب من فريق الماي في منتصف الملعب عقب ضربة رأس قوية من الفريق الآخر مما ادي لسقوطه وفقدانه الوعي، موضحا أنه نزل بسرعة خلال ثواني إلى أرض الملعب وتم عمل الإسعافات الأولية للاعب أحمد حمدي 19 سنة لاعب فريق الماي.

وأشار إلي أن اللاعب فقد الوعي وفوجئ بغلق مجري التنفس حيث أن اللسان حدث به ارتخاء أغلق مجري التنفس مما أدي إلى فقدان اللاعب الوعي وقطع التنفس، حيث قام بعمل الإسعافات الأولية له وسط الملعب وإعادة للحياه في 3 ثواني عقب عمل الإسعافات الأولية وإعادة فتح مجري التنفس مرة أخري.

وأوضح أنه تم استدعاء زميله بسيارة الإسعاف إلى داخل الملعب وتم وضع اللاعب علي جهاز التنفس وقياس الضغط حتي تم إفاقته وإعادته للحياة وذلك في ثواني قليلة.

وأضاف أنه فرح بعد عودة الروح إلى لاعب الماي الذي أكد أنه اعتبره أحد أبناءه حيث خشي عليه من الموت داخل أرض الملعب، مؤكدا أنه شعر بحالة من السعادة عقب عودة اللاعب للحياة.

وتابع أنه فوجئ باحتفال كبير من اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين الذي هتفوا باسم هيئة الإسعاف، موضحا أنه تدرب على الإسعافات الأولية في عمله.

وأشار إلى أنه يعمل منذ 23 عاما في هيئة الإسعاف قابل فيها حوادث صعبة للغاية واصعبها هي حوادث القطارات وكذلك سقوط من الطوابق العليا.

وأوضح أنه بعد نشر قصته علي وسائل التواصل الاجتماعي فوجئ بحفاوة من الجميع من أهله وأسرته وأهل قريته، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يحصل علي كل هذه الاشادات قائلا " انا قمت بشغلي من غير تفكير وكل همي الشاب الصغير لإعادته للحياة".

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