رئيس جامعة المنوفية يتفقد أعمال إنشاءات الأدوار العليا بمستشفى الطوارئ

تفقد، اليوم، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفيه أعمال إنشاءات وتشطيبات الأدوار العليا الجديدة بمستشفى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية التي تتكون من ثلاثة أدوار يضم الدور الخامس 12 غرفة عمليات والدور السادس 16 غرفة عناية مركزة والدور السابع غرف مرضي خاصة بالأقسام الطبية.

كما تفقد رئيس الجامعة المكان المخصص لإنشاء قسطرة القلب متعددة الأغراض بالدور الثالث، في إطار التوسعات التي تشهدها المستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تشطيب وتجهيز أدوار التعلية واستغلال الأجزاء التي يتم الإنتهاء منها تباعا في تقديم الخدمة الطبية للمرضي





وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية قد شهدت العديد من التطوير خلال العام الماضي حيث تم إفتتاح العناية المركزة لمرضي السكتة الدماغية بها كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية بطاقة استيعابية ستة أسرة بمبنى مستشفي الطوارئ والحالات الحرجة وهي مجهزة علي أعلي مستوى لإستقبال حالات الجلطة الدماغية ، ونزيف المخ، وتصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، مشيرا إلي انفراد مستشفيات جامعة المنوفية بتوافر وحدة فصل وغسيل البلازما العلاجية Therapeutic Apheresis وهي من الوحدات المتميزة التي تخدم عددًا كبيرًا من المرضي البالغين والأطفال بمحافظة المنوفية، وتتكون من 4 أجهزة Apheresis Machines وهي من أحدث الأجهزة الطبية فى العالم، وتخدم جميع الأقسام الداخلية للمستشفي.

رافق رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعيةو الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.