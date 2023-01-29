سفارة أذربيجان في إيران تعلق العملية الدبلوماسية بعد الهجوم المسلح بطهران

قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف الأحد إن السفارة الأذربيجانية في إيران أجلت موظفيها بعد حادث إطلاق نار مميت وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وعلقت البعثة الدبلوماسية في طهران.



ودخل مسلح ، الجمعة ، سفارة أذربيجان في طهران مع طفليه الصغيرين وفتحوا النار عند دخولهم المبنى. وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص وإصابة اثنين. وطبقاً لقائد شرطة طهران ، حسين رحيمي ، فقد أثبت الاستجواب أن الدافع وراء الهجوم هو 'مشاكل شخصية وعائلية'.



وقال خلفوف للصحفيين 'أوقفنا النشاط الدبلوماسي للسفارة تماما. وبقي خمسة أشخاص هناك لحماية المبنى الإداري وممتلكات السفارة. أما الباقون في السفارة فلن يمارسوا أنشطة دبلوماسية.'



ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية تسنيم ، زعم المهاجم أنه كان يحاول تحديد مكان زوجته ، التي تقدمت بطلب إلى السفارة الأذربيجانية في أبريل 2022 ولم تعد إلى المنزل أبدًا.



وبحسب ما ورد قدم الرجل شكاوى إلى السفارة عدة مرات لكنه لم يتلق أي معلومات حول مكان وجود زوجته. لذلك افترض أن زوجته كانت في مقر السفارة ولا تريد التواصل معه. ولهذا السبب اشترى المهاجم بندقية كلاشنيكوف مقدما ونفذ الهجوم صباح الجمعة ، بحسب وكالة الأنباء.