مروان عطية: أحلم بإنجاز جديد مع الأهلي في مونديال الأندية

أبدى مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي تقام في المغرب.

وشدد مروان عطية على أن وجوده مع الأهلي في كأس العالم للأندية بعد أيام من انضمامه للفريق شرف كبير له، متمنيًا أن يكون على قدر المسؤولية لتقديم أفضل ما لديه.

وشدد مروان على أنه يحلم بتحقيق ميدالية وإنجاز جديد مع زملائه يضاف لسجل الأهلي المشرف في مشاركات كأس العالم للأندية، وتليق بالدعم الجماهيري الذي يلقاه اللاعبون طوال الوقت.

وأشار مروان إلى صعوبة تلك المواجهة التي يستهل الأهلي مشواره بها في كأس العالم للأندية بالمغرب أمام أوكلاند سيتي.

وقال لاعب الأهلي: «بالتأكيد جميع اللاعبين تتمنى تخطي أدوار البطولة الأولى والوصول لمواجهة ريال مدريد، وتحقيق إنجاز جديد في البطولة».

وأضاف: «نركز في المباراة الأولى وتحقيق الفوز. نتعامل خطوة بخطوة في البطولة لتحقيق أهدافنا نحو ميدالية جديدة».

واستكمل: «أسرتي كانت في غاية السعادة بانضمامي للفريق وأيضا بوجودي مع الأهلي في معسكر كأس العالم للأندية، وأتمنى أن أقدم شيئًا يليق بدعمهم المستمر لي».

وأتم مروان عطية حديثه: «نشكر جماهير النادي الداعمة لنا في كل وقت، وأتمنى أنا وزملائي أن نقدم كل ما لدينا من جهد ونوفق في تحقيق الفوز وإهدائه لهم».

وقال مروان عطية: «كل اللاعبين تدعمني أنا وزملائي الجدد لزيادة حالة الانسجام بيننا، وهذا يسهل مهمتي مع الفريق».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.