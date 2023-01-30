عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يشيد بأداء محمد عبد الشافي في مباراة الزمالك وفيوتشر

عبد الشافي
عبد الشافي

أشاد أحمد حسام ميدو، بأداء محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر ميدو صورة لمحمد عبد الشافي، من مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق كاتبًا: “احترام”.

مجدي عبد الغني: أسامة نبيه يطلب عودة فيريرا

محمد عبد الشافي يكتسح تريند تويتر عقب فوز الزمالك على فيوتشر

تفاصيل مباراة الزمالك وفيوتشر 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاماً على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت بداية مباراة الزمالك وفيوتشر سجالا بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على المرمى .

وتعرض محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة بعد التحامه مع محمد رزق مدافع فيوتشر إثر تلاحم قوي في كرة مشتركة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي على رأس محمد رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقدم الزمالك  في الدقيقة 13 من خلال كرة عرضية أرضية من مصطفى شلبي من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد غنام باتجاه المرمى ليبعدها الحارس وتصل إلى الجزيري ليسدد الكرة داخل الشباك.

وتمكن مروان محسن في إحراز هدف تعادل فيوتشر في الدقيقة 24 من خلال تسديدة من غنام محمد من داخل منطقة الجزاء لصالح فيوتشر حاول محمد عبد الغني تشتيت الكرة لتصل إلى مروان محسن الذي سدد الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك.

وعاد سيف الدين الجزيري من جديد ليحرز هدف تقدم الزمالك  في شباك فيوتشرفي الدقيقة 34 من خلال تمريرة من مصطفى شلبي إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسدد كرة أرضية رائعة سكنت الشباك.

وأهدر إمام عاشور الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عبد الشافي على رأس إمام عاشور الذي سدد كرة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وحاول لاعبي نادي فيوتشر إحراز هدف التعادل من خلال شن الهجمات على مرمى فريق الزمالك ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة.

احمد حسام ميدو ميدو محمد عبد الشافي عبد الشافي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

رئيس وفاق سطيف يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد مرتضى منصور| خاص

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مجدي عبد الغني: أسامة نبيه يطلب عودة فيريرا

استثمار.. مجدي عبد الغني يعلق على احتراف نجم الزمالك

محمد عبد الشافي يكتسح تريند تويتر عقب فوز الزمالك على فيوتشر

قرار شجاع.. مهيب عبد الهادي يعلق علي احتراف نجم الزمالك

شاهد.. ماجد المصري وأحمد العوضي من كواليس مسلسل ضرب نار

قعدة ملكية.. هالة صدقي تجذب الأنظار في أحدث ظهور

ريم مصطفى بإطلالة الأميرات في أحدث ظهور.. شاهد

كريم فهمي للمتابعين: اوعوا مسلسل أزمة منتصف العمر ينسيكوا فيلم أنا لحبيبي

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيرانية منظمة إرهابية

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

ملايين خلف الحائط.. مفاجأة صادمة ونهاية تعيسة لعامل بناء بهذه الدولة

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

كارثة..ليس القولون فقط.. «انتفاخ البطن» دليل على مرض خطير

كواليس جديدة في ملف محمود كهربا والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبق شهير للمصريين.. يسبب السرطان وأمراض خطيرة

بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

توقفي عنها .. 5 أخطاء فادحة عند غسل الأطعمة تقع فيها جميع النساء

تحذير من تناول الزنجبيل في هذه الحالة.. أخطرها رقم 5

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ