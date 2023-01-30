ميدو يشيد بأداء محمد عبد الشافي في مباراة الزمالك وفيوتشر

أشاد أحمد حسام ميدو، بأداء محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر ميدو صورة لمحمد عبد الشافي، من مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق كاتبًا: “احترام”.

تفاصيل مباراة الزمالك وفيوتشر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاماً على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت بداية مباراة الزمالك وفيوتشر سجالا بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على المرمى .

وتعرض محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة بعد التحامه مع محمد رزق مدافع فيوتشر إثر تلاحم قوي في كرة مشتركة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي على رأس محمد رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 13 من خلال كرة عرضية أرضية من مصطفى شلبي من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد غنام باتجاه المرمى ليبعدها الحارس وتصل إلى الجزيري ليسدد الكرة داخل الشباك.

وتمكن مروان محسن في إحراز هدف تعادل فيوتشر في الدقيقة 24 من خلال تسديدة من غنام محمد من داخل منطقة الجزاء لصالح فيوتشر حاول محمد عبد الغني تشتيت الكرة لتصل إلى مروان محسن الذي سدد الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك.

وعاد سيف الدين الجزيري من جديد ليحرز هدف تقدم الزمالك في شباك فيوتشرفي الدقيقة 34 من خلال تمريرة من مصطفى شلبي إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسدد كرة أرضية رائعة سكنت الشباك.

وأهدر إمام عاشور الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عبد الشافي على رأس إمام عاشور الذي سدد كرة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وحاول لاعبي نادي فيوتشر إحراز هدف التعادل من خلال شن الهجمات على مرمى فريق الزمالك ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة.