عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023، 8 رجب 1444 هجرية،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 ، 8 رجب 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 5:17 ص
الشروق: 6:47 ص
الظُّهْر: 12:08 ظ
العَصر: 3:09 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء: 6:50 م

اقرأ أيضا:

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 27 يناير 2023 م - 5 رجب 1444 هـ

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 20 يناير 2023 م - 27 جمادى ثان 1444 هـ

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 13 يناير 2023 م - 20 جمادى ثان 1444 هـ


مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 5:18 ص
الشروق: 6:47 ص
الظُّهْر: 12:08 ظ
العَصر: 3:09 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء: 6:50 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 5:24 ص
الشروق: 6:54 ص
الظُّهْر: 12:13 ظ
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 5:23 م
العِشاء: 6:54 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ 

الفجْر: 5:19 ص
الشروق: 6:50 ص
الظُّهْر: 12:09 ظ
العَصر: 3:08 م
المَغرب: 5:29 م
العِشاء: 6:50 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 5:05 ص
الشروق: 6:34 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 2:58 م
المَغرب: 5:20 م
العِشاء: 6:39 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 5:15 ص
الشروق: 6:42 ص
الظُّهْر : 12:08 م
العَصر: 3:13 م
المَغرب: 5:35 م
العِشاء : 6:53 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في سوهاج 

الفجْر : 5:13 ص
الشروق: 6:39 ص
الظُّهْر : 12:06 م
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 5:34 م
العِشاء : 6:51 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:29 ص
الشروق: 6:54 ص
الظُّهْر : 12:24 م
العَصر: 3:33 م
المَغرب: 5:55 م
العِشاء : 7:11 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 5:06 ص
الشروق: 6:31 ص
الظُّهْر : 12:02 م
العَصر: 3:11 م
المَغرب: 5:33 م
العِشاء : 6:49 م

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات الصلاة مواقيت الصلاة بالقاهرة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

رئيس وفاق سطيف يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد مرتضى منصور| خاص

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان .. أشعر بكرب بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبي؟.. هل طاعة الزوج مقدمة على الأم؟.. حكم قراءة القرآن من الموبايل أثناء الصلاة.. ما ثواب ذكر الله بدون تركيز ؟

هل تقبل قراءة القرآن من الموبايل أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 27 يناير 2023 م - 5 رجب 1444 هـ

هل يجوز إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟ اعرف الطريقة

سيغير حياتك إلى الأفضل.. احرص على هذا الدعاء قبل التسليم من الصلاة

ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في رجب؟.. علي جمعة: 10 عجائب

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة: زهقت وعايز مستحقاتي.. فيديو

طبق شهير للمصريين.. يسبب السرطان وأمراض خطيرة

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب منطقة شينجيانج في الصين

سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية .. صور

الجوازة باظت.. خناقة بين عريس ووالد العروسة على غسالة الأطفال.. تفاصيل

بعد سخرية أحد الدعاة| حكم تقبيل المصحف.. وماذا أفعل عند سقوطه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

توقفي عنها .. 5 أخطاء فادحة عند غسل الأطعمة تقع فيها جميع النساء

تحذير من تناول الزنجبيل في هذه الحالة.. أخطرها رقم 5

غسيل أسنانك مش نظافة وبس.. أحمي نفسك من 3 أمراض كارثية

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ