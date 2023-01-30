مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023، 8 رجب 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 ، 8 رجب 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 5:17 ص

الشروق: 6:47 ص

الظُّهْر: 12:08 ظ

العَصر: 3:09 م

المَغرب: 5:30 م

العِشاء: 6:50 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 5:18 ص

الشروق: 6:47 ص

الظُّهْر: 12:08 ظ

العَصر: 3:09 م

المَغرب: 5:30 م

العِشاء: 6:50 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 5:24 ص

الشروق: 6:54 ص

الظُّهْر: 12:13 ظ

العَصر: 3:12 م

المَغرب: 5:23 م

العِشاء: 6:54 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 5:19 ص

الشروق: 6:50 ص

الظُّهْر: 12:09 ظ

العَصر: 3:08 م

المَغرب: 5:29 م

العِشاء: 6:50 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 5:05 ص

الشروق: 6:34 ص

الظُّهْر: 11:57 ص

العَصر: 2:58 م

المَغرب: 5:20 م

العِشاء: 6:39 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 5:15 ص

الشروق: 6:42 ص

الظُّهْر : 12:08 م

العَصر: 3:13 م

المَغرب: 5:35 م

العِشاء : 6:53 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 5:13 ص

الشروق: 6:39 ص

الظُّهْر : 12:06 م

العَصر: 3:12 م

المَغرب: 5:34 م

العِشاء : 6:51 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:29 ص

الشروق: 6:54 ص

الظُّهْر : 12:24 م

العَصر: 3:33 م

المَغرب: 5:55 م

العِشاء : 7:11 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 5:06 ص

الشروق: 6:31 ص

الظُّهْر : 12:02 م

العَصر: 3:11 م

المَغرب: 5:33 م

العِشاء : 6:49 م