مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023، 8 رجب 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 ، 8 رجب 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 5:17 ص
الشروق: 6:47 ص
الظُّهْر: 12:08 ظ
العَصر: 3:09 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء: 6:50 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 5:18 ص
الشروق: 6:47 ص
الظُّهْر: 12:08 ظ
العَصر: 3:09 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء: 6:50 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 5:24 ص
الشروق: 6:54 ص
الظُّهْر: 12:13 ظ
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 5:23 م
العِشاء: 6:54 م
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
الفجْر: 5:19 ص
الشروق: 6:50 ص
الظُّهْر: 12:09 ظ
العَصر: 3:08 م
المَغرب: 5:29 م
العِشاء: 6:50 م
مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 5:05 ص
الشروق: 6:34 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 2:58 م
المَغرب: 5:20 م
العِشاء: 6:39 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 5:15 ص
الشروق: 6:42 ص
الظُّهْر : 12:08 م
العَصر: 3:13 م
المَغرب: 5:35 م
العِشاء : 6:53 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 5:13 ص
الشروق: 6:39 ص
الظُّهْر : 12:06 م
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 5:34 م
العِشاء : 6:51 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 5:29 ص
الشروق: 6:54 ص
الظُّهْر : 12:24 م
العَصر: 3:33 م
المَغرب: 5:55 م
العِشاء : 7:11 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 5:06 ص
الشروق: 6:31 ص
الظُّهْر : 12:02 م
العَصر: 3:11 م
المَغرب: 5:33 م
العِشاء : 6:49 م