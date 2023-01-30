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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خوار وصراخ.. تعرف على أصوات الكواكب| فيديو

الكواكب
الكواكب

من صوت الخوار الشديد لـ كوكب المشتري إلى عواء سطح المريخ العاصف ، فإن جيراننا من الكواكب في المجموعة الشمسية ليسوا بلا ضوضاء.

فقد كشف العلماء عن الأصوات في تلك الكواكب، حيث قاموا بتحوّيل الانبعاثات الراديوية التي تم جمعها عبر المهمات المختلفة إلى موجات صوتية.

استمع إلى أصوات نشاز تقشعر لها الأبدان لموجات البلازما وكل كوكب آخر في نظامنا الشمسي العملاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يسجل المسبار المتجول التابع لناسا الأصوات المخيفة للمريخ منذ وصوله في فبراير 2021.

قالت ناسا إن الأصوات الصادرة عن الكوكب الأحمر أصبحت ممكنة بفضل زوج من الميكروفونات على العربة الجوالة تجعل الأمر يبدو وكأنك تقف هناك حقًا.

كانت العربة الجوالة تتجول في فوهة جيزيرو منذ ثمانية أشهر ، بحثًا عن علامات الحياة القديمة ، بينما تلتقط أيضًا صورًا مذهلة وتسجيل الصوت.

المثابرة هي أول مركبة تسجل صوت الكوكب الأحمر ، بالإضافة إلى السماح لنا بسماع الرياح في عالم آخر ، فهي توفر معلومات عن الغلاف الجوي.

كشف تحليل أصوات المريخ عن وجود اهتزازات جهير قوية، كما يقول باحثون من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية والكواكب في تولوز بفرنسا.

ساعدت التسجيلات الصوتية أيضًا مهندسي ناسا في مراقبة المحركات والعجلات والتشغيل العام لكل من المثابرة وطائرة هليكوبتر الإبداع.

التقطت وكالة ناسا أيضًا أصواتًا مؤلمة قادمة من الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة أثناء تحليق قريب من مسبار باركر الشمسي الذي تم إطلاقه لدراسة الشمس.

تساعد إشارة الراديو الطبيعية العلماء على دراسة الغلاف الجوي لـ 'توأم الأرض الأقل ترحابًا' ، وفقًا لفريق ناسا المسؤول عن المسبار.

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التقطت وكالة الفضاء الأصوات بينما كان مسبار باركر يقوم بأقرب رحلة طيران له على الإطلاق من الكوكب ، مسافرًا على ارتفاع 517 ميلًا فقط فوق السطح.

يدير مركز جودارد للفضاء التابع لوكالة ناسا المسبار الشمسي ، الذي قام بثالث رحلة طيران له من كوكب الزهرة في 11 يوليو 2020 ، عندما اكتشف إشارة الراديو والموسيقى التصويرية المخيفة.


في عام 2019 ، سجل علماء الفلك لأول مرة 'الأغنية' الغريبة التي يغنيها المجال المغناطيسي للأرض عندما ضربتها عاصفة من الجسيمات المشحونة المرسلة من الشمس.

"اللحن" هو نسخة صوتية من عرض ضوء الشفق القطبي المذهل الذي يمكن رؤيته بالقرب من القطبين عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة مع الغلاف الجوي للأرض.

تم سماع الأغنية من قبل خبراء من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، الذين قاموا بتحليل الموجات المغناطيسية الناتجة أثناء قيام هذه 'الرياح الشمسية' بتلويح الأرض.

قاموا بتحويل النتائج إلى ترددات مسموعة ، مما أدى إلى إنتاج ضوضاء غير عادية وصفوها بأنها أشبه بـ التأثيرات الصوتية لفيلم خيال علمي أكثر من كونها ظاهرة طبيعية.

تم التعرف على الأغنية المخدرة بعد أن أرسل الفريق أربع مركبات فضائية عبر ما يسمى بمنطقة 'الصدمة' في المجال المغناطيسي للأرض ، والذي يواجه الشمس وهو الجزء الأول الذي يتأثر بالعواصف الشمسية القادمة.

عادةً ما يتسبب التدفق المستمر للجسيمات المشحونة التي تشكل الرياح الشمسية في إصدار النبضة موجات مغناطيسية بسيطة، عند تحويلها إلى موجات صوتية، تبدو وكأنها نوتة موسيقية واحدة منخفضة.

المجموعة الشمسية

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