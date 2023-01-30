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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة في واقعة سرقة مجوهرات دينا الشربيني

منة فضالي
منة فضالي

حرصت الفنانة منة فضالي، أن تعلق على واقعة اتهام مساعدتها بسرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني، والتي كانت تعمل لديها لسنوات طويلة قبل العمل مع منة.

نشرت منة فضالي، ڤيديو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وقالت من خلاله: “اتطمنوا ‎المساعدة كويسة وخرجت من الحبس بالسلامة وأنا تواصلت مع دينا الشربيني، وهي انسانة جميلة وأنا بحبها على المستوى الشخصي وممكن حد يكون عمل المشكلة دي في الاتنين وهي مشكورة راحت وطلعت المساعدة .. وهي كانت بتشتغل مع دينا من سنين، والبنت مظلومة مقدرش أقول أكتر من كده وممكن يكون حد عمل كده عشان يقطع عيشها”.

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‎وأضافت: المساعدة انسانة كويسة وكفاية إنها فقدت أمها أغلى حاجة عندنا كلنا، وكفاية  نجرح في الناس ونقول عليها حرامية مش كل اللي بتقال بيكون صح، والست اشتغلت معايا ومشوفتش منها حاجة وحشة ..  أنا مشيت المساعدة لأنها كانت شغالة مع أكثر من حد، وأنا محتاجة حد متفرغ لشغلي".

يذكر أن عبّرت المساعدة ابتسام فوزي، عن حزنها الشديد لوفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا حسرة بعد حبس ابنتها بتهمة سرقة مجوهرات دينا الشربيني، ولكن تم الافراج عنها حيث تنازلت دينا عن المحضر.

 

كتبت ابتسام فوزي، من خلال حسابها على الفيسبوك :"ان لله وان اليه راجعون أمي في ذمة الله .. كسرتي ضهري يا نن عيني حبيبتي اللي مليش غيرها .. عمرنا ما افترقنا بس خلاص مش هشوفك تاني يا كل حياتي.. خلاص مبقاش في حياه من بعدك خدتي الفرح والحزن خدتي كل حاجه يا رب الصبر".

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