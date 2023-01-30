الخطيب يسافر إلى فرنسا بعد كأس العالم للأندية.. تفاصيل

قال مجدي عبد الغني نجم المنتخب المصري السابق أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة لن تتكرر ووجوده مع النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية ورئاسة بعثة الفريق، سيكون أمر هام بالنسبة لجميع اللاعبين ولجميع مسؤولين النادي.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" إن شاء الله سأقوم بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى رحلته العلاجية القادمة فى فرنسا ، عقب كأس العالم للأندية.

وأضاف:" محمود الخطيب علمت أنه رغم تعبه متواجد فى المغرب مع بعثة النادي الأهلي من أجل دفعة معنوية للاعبين فى مونديال الأندية وحافز لتحقيق الإنجازات.

وتابع:" سأكون أول واحد فى مستشفى الذي سيتواجد بها محمود الخطيب بفرنسا عقب كأس العالم للأندية ، احنا كلنا عيش وملح وصحاب سنوات عديدة.

وأتم مجدي عبد الغني:" محمود الخطيب يتحامل على المرض بسبب النادي الأهلي وذلك قمة العطاء من نجم هز الكرة الأفريقية والعربية لسنوات كثيرة.