عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يسافر إلى فرنسا بعد كأس العالم للأندية.. تفاصيل

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

قال مجدي عبد الغني نجم المنتخب المصري السابق أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة لن تتكرر ووجوده مع النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية ورئاسة بعثة الفريق، سيكون أمر هام بالنسبة لجميع اللاعبين ولجميع مسؤولين النادي.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" إن شاء الله سأقوم بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى رحلته العلاجية القادمة فى فرنسا ، عقب كأس العالم للأندية.

وأضاف:" محمود الخطيب علمت أنه رغم تعبه متواجد فى المغرب مع بعثة النادي الأهلي من أجل دفعة معنوية للاعبين فى مونديال الأندية وحافز لتحقيق الإنجازات.

وتابع:" سأكون أول واحد فى مستشفى الذي سيتواجد بها محمود الخطيب بفرنسا عقب كأس العالم للأندية ، احنا كلنا عيش وملح وصحاب سنوات عديدة.

وأتم مجدي عبد الغني:" محمود الخطيب يتحامل على المرض بسبب النادي الأهلي وذلك قمة العطاء من نجم هز الكرة الأفريقية والعربية لسنوات كثيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

وسط آمال مشتركة.. تحرك فرنسي أسترالي لتقوية العلاقات بعد أزمة الغواصات

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 30-1-2023

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

بسبب ثمن بوكيه.. القصة الكاملة لاعتداء صاحب محل على شقيقين بالمقص في المنوفية

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

بفستان أسود .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الخطوبة قريب.. 5 صور لـ أروى جودة قبل ارتباطها بفتى أحلامها

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ