عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تتفيذ 3 مشروعات صرف صحى بجنوب الأقصر

صدى البلد

شهدت مدينة الطود جنوب الأقصر  تنفيذ عدد 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 92% والكهروميكانيكية حوالي 30% وتم انتهاء الاعمال الكهروميكانيكية بمحطات ابومسلم والطود الرئيسية وجاري التوريد بباقي القري اما نسبة التنفيذ الكلية لمشروع الصرف الصحي في المدينة فبلغت 70% لخدمة 125070 نسمة .

محافظ الأقصر يفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية

لمحاربة الغلاء.. 15سيارة محملة بالسلع التموينية تجوب الأقصر


ويبلغ عدد محطات الرفع بالطود 7 محطة ومحطات المعالجة 2 محطة.
وتم مد نحو 3.63 كيلو متر خطوط طرد و 46.662 شبكات انحدار .


وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالطود 303 ملايين جنيه 
وجاري العمل في  6 محطات رفع هم :مكي اسماعيل وحسين حسن وابوحروقة والعمدة ومسلم ونزل الشباب بالاضافة الي محطة معالجة الطود الجديدة.

الأقصر محافظ الأقصر الصرف الصحى مشروعات مشروع الصرف الصحي 3 مليون جنيه مشروعات صرف صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

وسط آمال مشتركة.. تحرك فرنسي أسترالي لتقوية العلاقات بعد أزمة الغواصات

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 30-1-2023

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

بسبب ثمن بوكيه.. القصة الكاملة لاعتداء صاحب محل على شقيقين بالمقص في المنوفية

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

بفستان أسود .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الخطوبة قريب.. 5 صور لـ أروى جودة قبل ارتباطها بفتى أحلامها

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ