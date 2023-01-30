تتفيذ 3 مشروعات صرف صحى بجنوب الأقصر

شهدت مدينة الطود جنوب الأقصر تنفيذ عدد 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 92% والكهروميكانيكية حوالي 30% وتم انتهاء الاعمال الكهروميكانيكية بمحطات ابومسلم والطود الرئيسية وجاري التوريد بباقي القري اما نسبة التنفيذ الكلية لمشروع الصرف الصحي في المدينة فبلغت 70% لخدمة 125070 نسمة .



ويبلغ عدد محطات الرفع بالطود 7 محطة ومحطات المعالجة 2 محطة.

وتم مد نحو 3.63 كيلو متر خطوط طرد و 46.662 شبكات انحدار .



وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالطود 303 ملايين جنيه

وجاري العمل في 6 محطات رفع هم :مكي اسماعيل وحسين حسن وابوحروقة والعمدة ومسلم ونزل الشباب بالاضافة الي محطة معالجة الطود الجديدة.