جامعة سوهاج تناقش خطة دعم أنشطة ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات

اجتمع الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع مسئولى فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، ويمثلها نادر عبد الظاهر مدير الفرع والدكتور عبد الرحيم عثمان نائب مدير الفرع، وأسامة محمود منسق البروتوكول عن فرع الجهاز والمدرب المعتمد لريادة الأعمال، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين فى مجال ريادة الأعمال.

وثمن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تشجيع الشباب وخريجي الجامعات على إقامة مشروعات صغيرة منتجة تساهم فى النهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أزمة البطالة والفقر، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى تنفيذ وتمويل تلك المشروعات لما لها من أثر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن التعاون مع الجهاز يساعد على تأهيل الشباب وامدادهم بالمهارات الأساسية للعمل الحر، ليكونوا جيل جديد من رجال الأعمال، وذلك يتم من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للطلاب لتدريبهم على أسس ريادة الأعمال، وحثهم على تقديم أفكار لمشروعات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الجهاز يساهم فى إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات المميزة للمشاركة فى حاضنات الأعمال، وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، إلى جانب تقديم منتجاتهم داخل المعارض التسويقية لتعزيز فرص نجاح المشروع وتحقيق التنافسية والاستمرارية.

وأشار نادر عبد الظاهر إلي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون المشترك مع الجامعة في مجال ريادة الأعمال، وإجراء زيارات لمشروعات ممولة من فرع الجهاز بسوهاج، الي جانب زيارة المناطق الصناعية على مستوى المحافظة.

جامعة سوهاج

وتم مناقشة آليات الاستفادة من الخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها الفرع، والتعاون الدائم لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وأهميته للشباب.

وأضاف أسامة محمود ان فرع الجهاز بسوهاج نفد العديد من الدورات التدريبية للطلاب من مختلف كليات الجامعة، وايضا المشاركة المستمرة بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي ينفذ كل عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.