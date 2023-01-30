رانيا فريد شوقي: صاحب الورد يخاطب وعي المشاهدين.. وأعشق الوقوف على المسرح

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن تفاصيل عودتها للمسرح بعد غياب استمر لسنوات طويلة ، وذلك من خلال مسرحية صاحب الورد المقرر عرضها علي خشبة المسرح القومي .

وقالت رانيا فريد شوقي، في تصريحات خاصه لصدي البلد : أنا من العاشقات للوقوف علي خشبة المسرح ، ولعل ابتعادي لفترة عن المسرح كان لعدة اسباب ومنها عدم وجود نص جيد ، بالإضافة الى رغبتي فى التركيز في الدراما التليفزيونية ، ومع أسرتي .

واستكملت رانيا فريد شوقي : بمجرد أن عرض عليا العمل المسرحي صاحب الورد والذى يحمل توقيع الكاتب عبد الرحيم كمال، وافقت علي الفور ولم أتردد لحظة في الموافقة على العودة الى المسرح من جديد ، خاصة وانه سوف يعرض على خشبة المسرح القومي ، ويشاركني في البطولة الفنان الكبير أحمد عبد العزيز .

وتضيف رانيا فريد شوقي : صاحب الورد نص مسرحي في غاية الأهمية فهو يخاطب الوعي عن المتفرج، ويؤكد أن الدنيا إنسانية ، وهذا الأمر حمسني للغاية ، فنحن بحاجة الى تلك الموضوعات.

ومن المقرر أن تخوض رانيا فريد شوقي الماراثونالرمضاني بمسلسل المداح 3 والذي نشارك في بطولة مسلسل حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ بالاضافة الي نجوم الجزء الثالث من بينهم: أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون .