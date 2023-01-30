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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 13 دولة.. لاعبات مصر يحققن مراكز متقدمة في بطولة هليوبوليس الدولية باليونان

صدى البلد

حصدت لاعبات مصر ويمثلن نادي النادي على مراكز متقدمة في بطولة هليوبوليس الدولية والمشارك فيها ١٣ دولة، المقامة فى اليونان.

واللاعبات اللاتي حصدن المراكز المتقدمة هن: سيلينا احسان - توانا شريف - فريده محمد - هنا رزق الله - ليديا بيشوى - چودى فهمى - لوچين عبد الفتاح - لولوا ابو الهدى.

وجاءت النتائج كالآتي: لولوا ابو الهدى: تانى فردى عام اول طوق، تانى صولجان (اول شريط)، هنا رزق الله (خامس طوق)، ليديا بيشوى (ثامن طوق)، چودى فهمى (رابع طوق)، هنا رزق الله سادس (فرى)، ليديا بيشوى تاسع (فرى)، چودى فهمى ثامن (فرى).

ورافق البعثة المرافقة للاعبات: رامى العجمى رئيس البعثة، لمياء حسام (مدير فنى)، عليا سعده (مدرب عام)، هايدى صلاح (مدرب).

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ازاح الستار عن نادي «النادي» بمدينة 6 أكتوبر في شهر مارس الماضي خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الجيزة

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