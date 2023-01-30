بمشاركة 13 دولة.. لاعبات مصر يحققن مراكز متقدمة في بطولة هليوبوليس الدولية باليونان

حصدت لاعبات مصر ويمثلن نادي النادي على مراكز متقدمة في بطولة هليوبوليس الدولية والمشارك فيها ١٣ دولة، المقامة فى اليونان.

واللاعبات اللاتي حصدن المراكز المتقدمة هن: سيلينا احسان - توانا شريف - فريده محمد - هنا رزق الله - ليديا بيشوى - چودى فهمى - لوچين عبد الفتاح - لولوا ابو الهدى.

وجاءت النتائج كالآتي: لولوا ابو الهدى: تانى فردى عام اول طوق، تانى صولجان (اول شريط)، هنا رزق الله (خامس طوق)، ليديا بيشوى (ثامن طوق)، چودى فهمى (رابع طوق)، هنا رزق الله سادس (فرى)، ليديا بيشوى تاسع (فرى)، چودى فهمى ثامن (فرى).

ورافق البعثة المرافقة للاعبات: رامى العجمى رئيس البعثة، لمياء حسام (مدير فنى)، عليا سعده (مدرب عام)، هايدى صلاح (مدرب).

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ازاح الستار عن نادي «النادي» بمدينة 6 أكتوبر في شهر مارس الماضي خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الجيزة

9f2e6333-587f-4e9a-9d93-71b3602ccaa9

afa6dff8-e8ed-4236-a237-d37acb94e787

fd5181b7-41e4-489e-b327-707840144455

2664420b-b265-4ec2-ac07-b71118e306e1

f8411237-3f40-47e6-a9f0-0614808df70c