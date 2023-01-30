التموين: صادرنا ماكينات مصنع «النسكافيه المغشوش» وأغلقنا المقر.. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المصنع المقلد للمشروبات أخطأ خطأ فادحا في استغلال علامات مقلدة، والمكان كان غير مطابق للمواصفات ، مؤكدا أن ما تردد حول أن المادة المغشوشة بودرة سيراميك عار من الصحة .

ونوه " خليل " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " في المساء مع قصواء " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ،أنه تمت مصادرة كافة ماكينات واقعة مصنع «النسكافيه المغشوش» وأغلقنا المقر وسيتم محاكمة صاحب الواقعة والعقوبة ستصل للحبس ، وذلك لتهمة إدارة مصنع بدون ترخيص ، وتقليد شركات عالمية كبيرة .

وتابع : سيتم محاكمته من خلال 4 مخالفات وكل جريمة عقوبتها الحبس الأكبر من غيرها وهي عبارة عن مصانع تحت السلم، ونقول لكل المصنعين أهلا بكم في السوق المصري بطريقة شرعية.