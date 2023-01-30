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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: صادرنا ماكينات مصنع «النسكافيه المغشوش» وأغلقنا المقر.. فيديو

وزارة التموين
وزارة التموين

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة  التموين، إن المصنع المقلد للمشروبات أخطأ خطأ فادحا في استغلال علامات مقلدة، والمكان كان غير مطابق للمواصفات ، مؤكدا أن ما تردد حول أن المادة المغشوشة بودرة سيراميك عار من الصحة .

ونوه " خليل " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " في المساء مع قصواء " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ،أنه تمت مصادرة كافة ماكينات واقعة مصنع «النسكافيه المغشوش» وأغلقنا المقر وسيتم محاكمة صاحب الواقعة والعقوبة ستصل للحبس ، وذلك لتهمة إدارة مصنع بدون ترخيص ، وتقليد شركات عالمية كبيرة . 

وتابع : سيتم محاكمته من خلال 4 مخالفات وكل جريمة عقوبتها الحبس الأكبر من غيرها وهي عبارة عن مصانع تحت السلم، ونقول لكل المصنعين أهلا بكم في السوق المصري بطريقة شرعية. 

 

التموين توك شو الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في المساء مع قصواء

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