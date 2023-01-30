سها الجندي تطلق "مراكب نجاة" بالشرقية: استراتيجية طويلة المدى لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولويات الوزارة وهناك خطة إستراتيجية طويلة المدى تم وضعها للتصدي لهذه القضية ومحاصرة تداعياتها.

وأوضحت أنه إطلاق حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على المجتمع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات الأهلية للوصول لأكبر شريحة من الشباب وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهة أفكار الشباب حول تلك الظاهرة ومساعدتهم لإيجاد بدائل آمنة والتعريف بها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الشرقية على هامش إطلاق مبادرة مراكب نجاة وذلك بقصر ثقافة الزقازيق وكان في استقبالها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة واستعراض عدد من النماذج الناجحة من شباب المحافظة.

وحضر احتفالية اطلاق المبادرة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد وائل محمد عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الخير.

ورحب محافظ الشرقية بزيارة الوزيرة والمشاركة في إفتتاح فعاليات المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) على أرض المحافظة، مؤكداً أن المحافظة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة لإعادة تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص بجانب تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة ، والإهتمام بالتعليم الفني لإعداد خريجين قادرين على الالتحاق بسوق العمل وذلك بهدف القضاء على شبح البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ودورها الداعم لمعالجة التحديات التي يواجهها المصريون بالخارج وتصحيح مسار المغتربين المصريين وتعزيز مبدأ المواطنة لديهم.

وتبادل محافظ الشرقية ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدروع التذكارية تقديراً لدور كل منهما في إعداد البرامج اللازمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.