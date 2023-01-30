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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

وقف الإجازات للجهات المعنية .. ما نوة الكرم الوشيكة لضرب الإسكندرية اليوم؟

صدى البلد

أعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات، بدءًا من اليوم الاثنين، استعدادًا لبدء نوة الكرم وهطول الأمطار، وفقًا لما توقعته هيئة الأرصاد الجوية بأن تبدأ تلك النوة اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، فما هي نوة الكرم؟

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ما لا تعرفه عن نوة الكرم 

تتعرض محافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم، إلى نوة الكرم التي تأخرت عن موعدها هذا العام، وهي نوة ممطرة، إذ تشهد المدينة خلالها هطول أمطار ورياح شديدة مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

تشهد الإسكندرية على مدار العام ما يقرب من 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة تأتي خلال فصل الشتاء، إذ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق شوارع المدينة، منها نوة الكرم التي يميزها أنها : 

  • تهب على مدينة الإسكندرية في نهاية يناير من كل عام
  • تستمر نوة الكرم لمدة 7 أيام يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة عادة
  • سُميت نوة الكرم بهذا الاسم نظرًا لكونها كريمة في أمطارها طوال مدة استمرارها
  • تتوقف ممارسة مهنة الصيد خلال نوة الكرم بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار
  • يعقب نوة الكرم، بدء نوة الشمس الصغيرة في 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام.

استعدادات الإسكندرية لاستقبال نوة الكرم

تأخرت نوة الكرم عن موعدها هذا العام، إلا أن مدينة الإسكندرية اتخذت كل الإجراءات ورفعت درجة الاستعداد استعدادًا لها، حيث أعلن المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، ونشر السيارات والبدالات، إلى جانب استمرار اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولاً بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وأكد المهندس محمود نافع، على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأحياء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

نوة الكرم الاسكندرية حالة الطوارئ هيئة الأرصاد الجوية استعدادات الإسكندرية لاستقبال نوة الكرم

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