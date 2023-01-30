شتموها ودعوا عليها| صورة الدكتورة نورهان تلهب السوشيال ميديا.. والسر في "الجيبة"

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ما نشرت إحدى طالبات كلية الطب، صورة لها عبر صفحتها الشخصية، احتفالاً بالإنجاز العظيم الذي حققته، إذ تعرضت الطالبة نورهان إلى حملة من السُباب والشتائم من البعض.

استاء الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حملة الشتائم والسُباب التي تعرضت لها طالبة كلية الطب نورهان، بسبب ملابسها، فما قصتها؟.

طبيبة تتعرض لحملة من الآراء السلبية بسبب ملابسها

نشرت الدكتورة نورهان، صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أمام كلية الطب بجامعة عين شمس، وجانبها رف من الكتب السنوات السابقة احتفالاً بالإنجاز العظيم الذي حققته خلال فترة دراستها.

بدلاً من دعمها والإشادة بها، قابل البعض صورة الطبيبة نورهان بالإساءة لها، ووضع تعليقات سلبية، حيث قالت بعض التعليقات «يارب أشوفك محروقة وسط الكتب دي»، ما أثار حالة من الاستياء الكبير للكثير من مستخدمي السوشيال ميديا.

دعم السوشيال ميديا لـ نورهان

وجهت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الدعم للطبيبة نورهان، بعد تعرضها للاساءة بسبب ملابسها، وانهالت الكثير من التعليقات عليها، حيث رد البعض قائلاً:

مش مهم اللبس المهم م تحتوية عقولنا اعتقد من السخيف أن نتناقش على اللبس

هو فين اللبس اللي مريحها ده أساسًا.. ده على أساس لابسة مايوه؟؟!! دة اسمه امراض نفسية وعقلية وكراهية للذات بسبب ثقافات دينية واجتماعية مدمرة لخلايا للمخ البشري

قمر يادكتور ولا يهمك من كلام السفهاء ربنا يحفظك ويسعدك

رغم أنني لا اتفق مع الدكتورة نورهان في لباسها خاصة واننا مسلمين يفترض أن نفتخر بحجابنا ولباسنا الستار دون تقليد أعمى للغرب، لكن يسعدني أن أشاركها فرحها بتخرجها وإنجازها وأتمنى لها مزيدًا من التوفيق، واستنكر التعليقات الجارحة ما هكذا تعطي النصيحة كلنا نخطئ ونحب أن ينصحنا الناس بالتي هي أحسن دون سب ولاشتم وأتمنى ان ينعم عليها بنعمة الستر كما أنعم عليها بالتوفيق في دراستها وهدانا الله وإياكم لما يحبه الله ويرضاه.

رد الدكتورة نورهان على منتقديها

علقت الطبيبة نورهان على منتدقي صورتها إلى جانب كتب السنوات الدراسية السابقة لها في كلية الطب، قائلة: « في كمية بنات داخلة شتماني بسبب الصورة غير طبيعي، حرفيًا في بنت داخلة قايلالي يارب اشوفك محروقة وسط الكتب، طبعًا كلنا عارفين هي قالت كدة ليه وعلشان حسب بإيه لما شافت الصورة.. انا مشفقة عليكي جدًا والله».