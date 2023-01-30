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ديني

أستاذة جامعية:‏ برنامج عطلة نصف العام رؤية ثاقبة لوزارة الأوقاف

صدى البلد

شاركت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في الفعاليات التثقيفية ‏للطفل بالصالة المخصصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة ‏والخمسين.

وأقيمت اليوم الاثنين الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣م الفعالية التثقيفية الخامسة للطفل، وكانت بعنوان: "الأدوار الاجتماعية"، بمشاركة الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية جامعة مطروح، ‏وعدد كبير من كبار كتاب الأطفال المشاركين في إصدارات سلسلة (رؤية) ‏للنشء ومجلة الفردوس التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تناول اللقاء عددًا كبيرًا من الموضوعات التثقيفية المتنوعة والمختلفة، إلى ‏جانب المسابقات المتنوعة، ‏بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف.‏

وخلال الفعالية أشادت الدكتورة شوق النكلاوي بالفعاليات التثقيفية والترفيهية التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية ضمن برنامج عطلة نصف العام، مؤكدة أنه ثمرة رؤية ثاقبة لوزارة الأوقاف المصرية في العناية بالنشء، حيث إن بناء الأجيال يعتمد على الثقافة الرشيدة وحسن استغلال أوقات الفراغ، مؤكدة أن وزارة الأوقاف تصدر العديد من الكتب المتنوعة ضمن سلسلة (رؤية) للنشء التي تعتبر مميزة وفريدة في منهج العناية بالأطفال، والتي من ضمنها كتاب: (ريم والجد رضوان)، و (القفز فوق الصعاب)، و (فكرة في كتاب)، كما قدمت عددًا من الرسائل التربوية التي تتضمنها هذه الإصدارات.

وخلال الفعالية أكدت الدكتورة هدى حميد مساعد مدير عام المكتب ‏الإعلامي ومنسق مبادرة "حق الطفل" أن برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل يحظى بعناية بالغة من وزارة الأوقاف المصرية في إطار الاهتمام بالأطفال من الناحية التثقيفية، من خلال ‏تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة "رؤية" للنشء، وكذلك المحتوى المتنوع من ‏مجلة الفردوس، إضافة إلى إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات (علم ‏طفلك) الإلكترونية، كما يقوم البرنامج الصيفي أيضا بالعديد من الأنشطة التربوية والترفيهية، فضلا عن إقامة الرحلات المختلفة إيمانًا من وزارة الأوقاف المصرية بحق الطفل في الثقيف والوعي.
وعلى هامش الفاعلية تم تكريم الكاتبة الكبيرة الدكتورة/ شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية جامعة مطروح لمشاركتها الفعالة في برنامج "عطلة ‏نصف العام التثقيفي للطفل"، كما تم توزيع أعداد متميزة من سلسلة (رؤية) للنشء للأطفال المشاركين في الفعالية.

الأوقاف وزارة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب شوق النكلاوي

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