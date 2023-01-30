وزير النقل: خطة لتطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات

استعرض وزير النقل الفريق كامل الوزير مشروعات الموانئ البحرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب و قال انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجيستيات ، تم وضع خطة لتطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كم وبإضافة 15 كم جارى إنشائها بأرصفة القوات المسلحة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلي 90 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ويتقدم العمل في العديد من المشروعات الأخري.

وفيما يتعلق بميناء الإسكندرية الكبير، أكد الوزير، أنه تم إنشاء عدد ( 3 ) محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو زكرى ( محور التعمير ) والتى تم إفتتاحها بتشريفرئيس الجمهورية بتاريخ 5/ 12/ 2022 ، وهى ( إنشاء محور 54 بطول 2.3 كم بتكلفة إجمالية 905 مليون جنيه و إعادة تطوير محور 27 بطول 2.2 كم بتكلفة إجمالية 15مليون جنيه و إنشاء محور الدخيلة بطول 4.5 كم بتكلفة إجمالية 816 مليون جنيه ) وتم إنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه و طاقة إستيعابية من 12-15 مليون طن سنوياً بإجمالى أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح من 14.5 – 17.5 متر بمساحة 560 الف م2 .

وتم إنهاء أعمال الأرصفة بالكامل ووصلت نسبة تنفيذ الساحات والمبانى الإدارية 80 % و إنشاء رصيف الأخشاب والغلال 85 / 3 بطول 433 متر طولي وبعمق 15متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع بزيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35 ألف م2 بتكلفة 452,2 مليون جنيه ، وقد تم توقيع بروتوكول مع شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ بتاريخ 20/ 12 /2022 لإنشاء وتجهيز وإدارة واستغلال وصيانة وإعادة تسليم منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف ( الحبوب ) وإنشاء ساحات التخزين الجديدة بتكلفة 503,8 مليون جنيه و كباري هويس المالح حيث تم إنشاء عدد (2) كوبري سيارات وعدد (1) كوبري سكة حديد متحرك أعلى ترعة النوبارية بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.



و قال الوزير خلال الجلسة العامة " جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1680م ومساحة 1,25 مليون م2 بتكلفة إجمالية 3,4 مليار جنيه وجاري إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150م وظهير خلفي 300 ألف م2 بقيمة إجمالية 1,6 مليار جنيه وجاري إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدان بقيمة تقديرية مليار جنيه ، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع مع تحالف شركات سياك وCCCC وCRBC تاريخ 19/ 11/ 2022.



و قال وزير النقل " وفيما يتعلق بميناء دمياط فإنه تم إنشاء محطة متعددة الأغراض باجمالي أطوال أرصفة 681 م وعمق 17 م بتكلفة 1365 مليون جنيه وجاري إنشاء محطة الحاويات ( تحيا مصر 1 ) بأطوال أرصفة 1970 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بطاقة 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4,495 مليار جنيه و تم الإنتهاء من الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر بتكلفة 500 مليون جنيه وجاري إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 5400 م بتكلفة 2,8 مليار جنيه .



وفيما يتعلق بموانئ البحر الأحمر :

• إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه .

• انشاء ساحة للنقل الثقيل بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه .

• إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 م وساحة خلفية 40 ألف م2 بتكلفة 74 مليون جنيه .

وجاري إنشاء محطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف م2 وطاقة استيعابية 2 مليون حاوية و 7 مليون طن بضائع عامة بتكلفة 2,590 مليار جنيه وجاري انشاء ميناء الصيادين بسفاجا بتكلفة 298 مليون جنيه .



إستكمال وتطوير ميناء السخنة

• اجمالى مساحة الميناء 23 كم2 أرصفة بأطوال 18كم وبعمق 18 م ، وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون م2 ، ومناطق لوجيستية بمساحة 6,3 كم2.

• شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم.

• وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بخط القطار الكهربائى السريع .