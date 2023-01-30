في الوقت الضائع.. غزل المحلة يقتنص التعادل 2-2 مع البنك الاهلي بالدوري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة من تحقيق تعادل مثير أمام منافسه البنك الأهلي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.



تفاصيل المباراة..



استطاع فريق البنك الأهلي تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق محمود قاعود، حيث جاء الهدف بطريقة رائعة بعد تسديدة مميزة سكنت شباك أحمد ميهوب حارس غزل المحلة.

وفي الدقيقة 16، تمكن لاعبو المحلة من اختراق الجبهة اليمنى لتصل الكرة إلى جابرييل أوروك الذي راوغ مدافع البنك وأودعها شباك محمد أبو جبل.

وفي الشوط الثاني، خطف أحمد ياسر هدف التقدم لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 65 من رأسية قوية مستغلا عرضية مميزة من البجهة اليسرى.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت الضائع، عاد غزل المحلة وخطف تعادلا مثيرا بتسجيل الهدف الثاني عن طريق إبراهيم كونيه، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في بطولة الدوري الممتاز.

