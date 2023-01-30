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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصرية.. "الموسيقيين" تكشف سبب منح كارول سماحة عضوية النقابة

كارول سماحة
كارول سماحة

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل حصول الفنانة كارول سماحة على عضوية النقابة، خاصةً أنها لبنانية الجنسية في الأساس، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عبد الله، خلال بيان صحفي، إن هناك شرطًا أساسيًا في الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية، أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكارول سماحة لبنانية الجنسية، واكتسبت الجنسية المصرية من زواجها بمواطن مصري الجنسية وهو الدكتور وليد مصطفى.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيية، أنه في هذه الحالة يسمح القانون المصري بمنح الجنسية المصرية للزوجة بعد الزواج من مصري، وبناءً عليه اكتسبت المطربة كارول سماحة الجنسية المصرية، وأصدرت بطاقة رقم قومي مصرية.

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مواد العضوية بنقابة المهن الموسيقية

وأشار إلى أن في هذه الحالة يحق للمطربة كارول سماحة الحصول على العضوية العاملة باعتبارها حاملةً للجنسية المصرية، وذلك وفقًا للمادة رقم 6 بقانون اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، الذي ينص على شروط العضوية العاملة.

وتنص المادة رقم 6 في قانون اتحاد النقابات الفنية الثلاثة على شروط العضوية العاملة، وهم عبارة عن:

1- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيًا مرخصًا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط المعاملة بالمثل.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سيق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

5- أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية التي تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقًا للوائح الداخلية للنقابة.

كارول سماحة نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل عضوية النقابة لبنانية

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