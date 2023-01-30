السن أم الكعب العالي؟!.. شاهد| رد فعل عارضة أزياء شهيرة بعد سقوطها

انتشر مقطع فيديو للحظة سقوط عارضة الأزياء الشهيرة كريستين ماكمينامي Kristen McMenamy، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مشاركتها في عرض أزياء دار “فالنتينو” في أسبوع الموضة في باريس، مما أثار تسؤولات العديد من متابعها: “هل حدث ذلك لأن عمرها قارب من الـ 60 عاما أم بسبب الكعب العالي؟”.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر، تعثر كريستين ماكمينامي عارضة الأزياء الأمريكية لمرتين قبل أن تسقط أرضا وتبدو على ملامحها حالة من الغضب، لكنها لم تمنعها من مواصلة عرض الأزياء لكن “حافية القدمين” مع تصفيق من الحاضرين، لكن أشار البعض إلى أن كاحلها ظهر مصابا.

سقوط عارضة أزياء

وخلال عرض أزياء “فالنتينو” ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بنجاحها في الحفاظ على رشاقتها واستمراها بالمجال رغم تقدمها بالعمر حيث تبلغ 58 عاما، بفستان ضيق وطويل مزين بالكريستالات الفضية وبدون أكتاف أو أكمام لكن بقفازات جلدية باللون الوردي.

من جانبه، أشاد ديريك بلاسبيرج رئيس قسم الموضة والجمال عبر “يويتوب”، بمرونة كريستين ماكمينامي Kristen McMenamy، حيث علق في مقطع فيديو: “لا يطلقون عليها اسم عارضة الأزياء من فراغ! ... أحسنت التصرف”.

عارضة الأزياء الشهيرة، كريستين ماكمينامي Kristen McMenamy

وكانت من أبرز مشاهدى مقطع فيديو سقوط عارضة الأزياء الشهيرة عبر “توتير": "في هذا العصر، الأمر محرج للمصمم، لن يرتدي أحدا أحذيته"، "هذا الفيديو يجعلني لا أرغب أبدًا في شراء أحذية فالنتينو".

وفي العام الماضي، ظهر سقوط عدة عارضات لدار أزياء “ فالنتينو” في مقاطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” من أسبوع الموضة في باريس 2022م.