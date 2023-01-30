جنون تام.. سيناتور بالكونجرس الأمريكي يعلق على مهاجمة أوكرانيا لشبة جزيرة القرم

قالت عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن مهاجمة أوكرانيا لـ شبه جزيرة القرم بمساعدة أمريكا جنون تام.

وكتبت تايلور جرين عبر "تويتر": "الجنون التام، الآن يقول دعاة الحرب في أمريكا إنه من أجل حماية أوكرانيا، يجب على كييف غزو شبه جزيرة القرم واستعادتها من روسيا".

وأشارت إلى أن "كل هذا من خلال القيادة والتمويل والدعم والمعدات العسكرية الأمريكية، وبالطبع الأسلحة".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أكدت عزمها مواصلة دعم الجيش الأوكراني بالأسلحة إذا شن عملية عسكرية في شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، قالت تايلور جرين، إن سياسة واشنطن فيما يتعلق بالوضع حول الصراع الأوكراني يمكن أن تؤدي إلى فقدان مكانة الدولار الأمريكي كعملة عالمية.

وكتبت جرين في تغريدة على “تويتر”: "بسبب غطرستنا والكفاح من أجل إنقاذ الديمقراطية في أوكرانيا، التي ليست عضوًا في الناتو، فإن روسيا، التي تخضع لعقوبات شديدة، تثبت للعالم أنها لا تحتاج إلى الدولار الأمريكي أو لصداقة الولايات المتحدة من أجل التجارة والازدهار”.

وأوضحت أنه يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى حقيقة أن "الدولار سيتوقف عن كونه عملة عالمية".