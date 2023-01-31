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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يبحث عن اللقطة والتريند.. طارق الشناوي يكشف سر نجاح كريم عبدالعزيز

صدى البلد

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إنه كان من أشد المؤيدين لترشيح الفنان المميز كريم عبد العزيز لبطولة مسلسل "الحشاشين" ، مشيرا الى أن الفنان كريم عبد العزيز لديه حالة فنية متميزة حيث أنه يترك شخصية العمل الفنى يأتى إليه مما يعطى كريم مساحة وتميز فى أي عمل فنى يقوم ببطولته خاصة فى دورة كيرة والجن كان كريم عبد العزيز عبقري للغاية .      

وأضاف الشناوي ، خلال لقائه مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" أمس الاثنين ، أن الفنان المميز كريم عبد العزيز يعطي مساحة دائما فى الأعمال الفنية لقلبه بما يسمى بفن الأداء وهو فن اللحظة بدون تخطيط  تظهر على الشاشة ويتميز بها الفنان العبقري كريم عبد العزيز فى كل أعماله الفنية .  

وتابع :" مسلسل "الحشاشين" مرشح لدراما رمضان 2024 ومرشح للنجاح بقوة لوجود كل المقومات  للنجاح والتميز " مشيرا الى أن أول كاتب بعد أسامة أنور عكاشة يعمل تراكما نوعيا هو الكاتب المميز والموهوب عبد الرحيم كمال " مشيرا الى ان الفنان كريم عبد العزيز يركز فى بيته وحياته الفنية ولا يركز فى اشياء اخرى مثل الترند وعلاقته بالسوشيال ميديا قليلة للغاية .

https://www.facebook.com/etctvchannel/videos/1230297221251001

طارق الشناوى الناقد الفنى كريم عبد العزيز الحشاشين الشناوي

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