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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بارد ليلا.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

حالة الطقس في القاهرة
حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.


أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعديا أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، قد تغزر على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، فلا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة.

 

 

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 19 09
6 أكتوبر 19 09
بنهــــا 18 10
دمنهور 18 09
وادى النطرون 18 10
كفر الشيخ 18 09
المنصورة 18 09
الزقازيق 19 10
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 12
دمياط 18 12
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 12
العريش 18 11
رفح 17 11
رأس سدر 22 12
نخل 18 06
كاترين 14 04
الطور 22 12
طابا 21 11
شرم الشيخ 23 13
الاسكندرية 17 11
العلمين الجديدة 17 11
مطروح 17 10
السلوم 18 09
سيوة 17 08
رأس غارب 22 12
الغردقة 22 13
سفاجا 23 12
مرسى علم 24 13
شلاتين 25 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 15
رأس حدربة 24 14
الفيوم 19 08
بني سويف 19 08
المنيا 18 07
أسيوط 17 07
سوهاج 18 08
قنا 22 09
الأقصر 23 09
أسوان 24 10
الوادى الجديد 23 09
أبوسمبل 25 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 32 21
المدينة 28 14
الرياض 28 15
المنامة 23 17
أبوظبى 26 16
الدوحة 23 18
الكويت 23 15
دمشق 12 04
بيروت 16 11
عمان 10 05
القدس 10 06
غزة 16 11
بغداد 18 08
مسقط 25 18
صنعاء 27 08
الخرطوم 38 19
طرابلس 16 11
تونس 16 09
الجزائر 13 02
الرباط 18 03
نواكشوط 29 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 04 03-
إسطنبول 06 02
إسلام آباد 18 05
نيودلهي 21 10
جاكرتا 31 25
بكين 09 04-
كوالالمبور 31 23
طوكيو 09 01
أثينا 11 04
روما 13 02
باريس 09 02
مدريد 11 04-
برلين 05 02
لندن 11 04
مونتريال 09- 15-
موسكو 01 02-
نيويورك 08 01
واشنطن 13 03
أديس أبابا 27 08

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