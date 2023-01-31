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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

صدى البلد

تهتم جموع المصريين والعرب، بمعرفة مواقيت الصلاة ومتابعتها يوميا عبر المواقع الإخبارية، ولذا يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023، 9 رجب 1444 هجرية،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 31  يناير 2023، 9 رجب 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 5:17 ص
الشروق: 6:46 ص
الظُّهْر: 12:08 ظ
العَصر: 3:10 م
المَغرب: 5:31 م
العِشاء: 6:51 م

مواقيت الصلاة في الجيزة  

الفجْر: 5:17 ص
الشروق: 6:46 ص
الظُّهْر: 12:08 ظ
العَصر: 3:10 م
المَغرب: 5:31 م
العِشاء: 6:51 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
الفجْر: 5:23 ص
الشروق: 6:53 ص
الظُّهْر: 12:14 ظ
العَصر: 3:13 م
المَغرب: 5:34 م
العِشاء: 6:55 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ 
الفجْر: 5:19 ص
الشروق: 6:49 ص
الظُّهْر: 12:10 ظ
العَصر: 3:09 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء: 6:51 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 5:05 ص
الشروق: 6:33 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 2:59 م
المَغرب: 5:20 م
العِشاء: 6:40 م


مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 5:15 ص
الشروق: 6:42 ص
الظُّهْر : 12:09 م
العَصر: 3:14 م
المَغرب: 5:36 م
العِشاء : 6:53 م

مواقيت الصلاة في سوهاج 
الفجْر : 5:12 ص
الشروق: 6:39 ص
الظُّهْر : 12:07 م
العَصر: 3:13 م
المَغرب: 5:35 م
العِشاء : 6:52 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 5:29 ص
الشروق: 6:54 ص
الظُّهْر : 12:25 م
العَصر: 3:33 م
المَغرب: 5:56 م
العِشاء : 7:12 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 5:06 ص
الشروق: 6:30 ص
الظُّهْر : 12:02 م
العَصر: 3:11 م
المَغرب: 5:34 م
العِشاء : 6:49 م
 

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