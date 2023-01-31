انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن انطلاق امتحانات التعليم المدمج، بإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود محارب، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة والدكتور هاني عيد والدكتور خلف العفدري

صرح بذلك الدكتور محمود محارب مدير مركز التعلم المدمج بالجامعة وقال إنه تقدم للامتحان 110 طالبا وطالبة يمثلون برنامج كلية التجارة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة عين شمس، مضيفا أن امتحانات التعليم المدمج موزعين على لجنتين، الأولى بمقر كلية الآداب لأبناء الخارجة وباريس، والثانية بقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة