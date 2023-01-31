80 سيجارة يوميًّا.. فنان شهير يكشف عن معاناته من مرض خطير| فيديو

في لقاء تليفزيوني، كشف الفنان السعودي الشهير «خالد الرفاعي» عن تأثير تدخين السجائر على صحته، والذي سبب له مرضًا خطيرًا.

أكد الفنان «خالد الرفاعي» أنه كان يدخن 80 سيجارة في اليوم؛ مما أثر على صحته بشدة.

وأضاف لبرنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا أن الأطباء أخبروه بإصابته بمرض السرطان.

ويقول: "ذهبت إلى مستشفى خاص وأخبرني الأطباء أني مصاب بالسرطان، ولكن التحاليل نفت ذلك، لكني أعاني الآن من نقص الأكسجين".

وأضاف: "أحيانًا تجيلي نفضة ما، أشعر بها، لأن الأكسجين لا يصل بسرعة لكل أنحاء الجسم، وهذا كله بسبب التدخين".

وأوضح أنه كان يدخن 80 سيجارة في اليوم، لكنه توقف منذ 4 سنوات ونصف عن التدخين، لكنه ما زال يعاني من نقص الأكسجين بسبب ذلك.

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1620123221969231873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1620123221969231873%7Ctwgr%5Ef27bcdd82f489db6e641a301099395a2a243061f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2Farticle%2F171381%2FD985D986D988D8B9D8A7D8AA%2FD983D986D8AA-D8A3D8AFD8AED986-80-D8B3D98AD8ACD8A7D8B1D8A9-D981D98A-D8A7D984D98AD988D985-D8B4D8A7D987D8AF-D8A7D984D981D986D8A7D986-D8AED8A7D984D8AF-D8A7D984D8B1D981D8A7D8B9D98A-D98AD983D8B4D981-D8B7D8A8D98AD8B9D8A9-D985D8B1D8B6D987-D8A7D984D8AED8B7D98AD8B1-D8A8D8B3D8A8D8A8-D8A7D984D8AAD8AFD8AED98AD986