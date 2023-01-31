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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

97 جنيها للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 31 يناير

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

 

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 94.18جنيه للشراء و97.77 جنيه .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى  مستهل تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 8.10جنيه للشراء و8.12 جنيه للبيع .


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الثلاثاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 94.21جنيه للشراء و 97.77 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الثلاثاء فى بنك مصر نحو  7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الثلاثاء فى بنك مصر نحو  8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع.

 

وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية كالتالي: 
دولار أمريكى 29.9271         30.0343
يورو 32.6086                   32.7284
جنيــه إسترليـنى 37.0438     37.1915
دولار كنـدى 22.4476          22.5347
كرون دانمركى 4.3840           4.4003
كرون نرويجى 3.0238             3.0355
كرون ســويدى 2.8953             2.9065
فرنك سويسرى 32.4977          32.6282
100 ين يابانى 22.9926         23.0802
ريـــال سعـــودى 7.9716           8.0010
دينــار كويتى 97.9965            98.3795
درهم اماراتى 8.1465                 8.1779
دولار اســـترالى 21.1764        21.2553
دينــار البحــرين 79.3718          79.6708
ريـــال عمـــانى 77.7328          78.2143
ريـــال قطــــرى 8.1590           8.2106
دينـار اردنـى 42.1509            42.3914
يوان صينى 4.4308                4.4500

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار العملات العربية والاجنبية الدينار الكويتي صرف الريال السعودي

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