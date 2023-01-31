مرتضى منصور: الدوري لسه في الملعب ولم نتآمر على فيريرا

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن اجتماعه مع لاعبي الفريق الذين حصدوا قبل ذلك الدوري والكأس في ظروف صعبة، تضمن توجيه رسالة لهم «عليكم الوقوف خلف الفريق حتى آخر نفس، وكذلك دعم الجهاز الفني، والكل على مستوى المسؤولية ولمصالحة جماهير الزمالك.



وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: «مع احترامنا لفيريرا لا يوجد أحد تآمر عليه، كان يعاند نفسه، هو مدرب قدير ومحترم، ولدينا أفضل لاعبين».



وأكمل: «خسرنا 19 نقطة في الدوري، وتبقى 17 جولة في الدور الثاني بخلاف مباراتين في الدور الأول، الدوري ما زال في الملعب».

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلاً: «شعبية الزمالك في العالم العربي رهيبة، نريد أن نفتح صفحة جديدة، من أجل عودة البطولات، كل الدعم مني ومن مجلس إدارة نادي الزمالك للجهاز الفني واللاعبين».