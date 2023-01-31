الشباب والرياضة بأسوان تختتم فعاليات دورى الأسر المصرية

إختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان،فعاليات دورى الأسرة المصرية الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم مدير المديرية .

وقام سعد خليفة وكيل الرياضة ، وعزت علي مدير إدارة الرياضة ، وضيوف الوزارة مريم عياد ، وسمر مجدي بتوزيع الشيكات علي الأسر العشر الأولي الفائزين بدوري الأسرة المصرية ٢٠٢٣ بمحافظة أسوان .

دورى الأسرة المصرية

هذا ويواصل الفوج الأول للرحلات الشتوية لطلائع مصر بالأقصر وأسوان والذى تستمر رحلاته حتى ٣ فبراير ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية و النشء ، وهالة عثمان مدير عام البرامج.

من جانبه ، وجه ناصر سليم وكيل الوزارة بقيام محمد البدري كمال مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بأسوان ، والأخصائيين بإدارة الطلائع لإستقبال طلائع محافظات بور سعيد وبني سويف بالمدينة الشبابية لتنفيذ فاعليات البرنامج السياحي والترفيهي للمشاركين.

ويتضمن البرنامج الزيارات زيارة معبد فيله والسد العالي ورمز الصداقة المصري السوفيتي والمركز الثقافي الإفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " والاستماع لشرح عن أماكن الزيارة من المرشدين السياحيين ، كما سيتم زيارة متحف النوبة ثم الحديقة النباتية جزيرة النباتات ، والقرية النوبية ومشاهدة نموذج للبيت النوبي القديم وإلتقاط الصور التذكارية ، مع مشاهدة نموذج للبيت النوبي القديم و التصوير مع التماسيح ورسم الحناء وركوب الجمال .

أنشطة شبابية

هذا ويواصل المعسكر التدريبي لسفراء برنامج الرياضة من أجل التنمية بمشاركة 50 فتاة، فعالياته، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف بمركز شباب مدينة أسوان.

ويأتي تنفيذ هذه الفعاليات بتوجيهات من ناصر سليم، مدير المديرية ، والذى استقبل سعد خليفة، وكيل الرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتورة سامية عيد، منسق برنامج “ لياقتي مهارتي ” بوزارة الشباب والرياضة ، مؤكداً على أن المحتوى المقدم خلال البرنامج يستهدف تنمية المهارات الحياتية لدى المشاركين، واكتساب مفاهيم التعاون والإبداع والتواصل وحل المشكلات.